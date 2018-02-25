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Spor

U20 Atletizm Milli Takımı'ndan 2 altın 1 gümüş madalya

Türkiye, Uluslararası U20 Indoor Match turnuvasına ilk günden damgasını vurdu

25 Şubat 2018 14:36

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen "Uluslararası U20 Indoor Match" turnuvasında U20 Atletizm Milli Takımı ilk günü 2 altın 1 gümüş madalya alarak tamamladı

Başkent Minsk'te bulunan Belarus Devlet Üniversitesi Salonu'nda bugün başlayan "Uluslararası U20 Indoor Match" turnuvasında ilk gün 11 sporcu piste çıktı.

U20 Match Minsk Salon Turnuvasında kadınlar 5 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez, 22.58:30'luk derecesi ile altın ,erkekler 5 bin metrede Abdulselam İmuk 20.50:10 ile gümüş ve Bin 500 metrede Mehmet Çelik 3.52:58 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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Uluslararası U20 Indoor MatchU20 Atletizm Milli Takımı2 altın1 gümüş

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