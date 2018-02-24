T24 LogoT24 Logo
Spor

U20 Atletizm Milli Takımı ilk günü 2 altın 1 gümüş madalya ile kapattı

MİNSK,(DHA) Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen "Uluslararası U20 Indoor Match" turnuvasında U20 Atletizm Milli Takımı ilk günü 2 altın 1 gümüş madalya alarak tamamladı Başkent Minsk'te bulunan Belarus Devlet Üniversitesi Salonu'nda bugün başlayan "U

24 Şubat 2018 23:31

MİNSK,(DHA)

Belarus\'un başkenti Minsk\'te düzenlenen \"Uluslararası U20 Indoor Match\" turnuvasında U20 Atletizm Milli Takımı ilk günü 2 altın 1 gümüş madalya alarak tamamladı
Başkent Minsk\'te bulunan Belarus Devlet Üniversitesi Salonu\'nda bugün başlayan \"Uluslararası U20 Indoor Match\" turnuvasında ilk gün 11 sporcu piste çıktı.
U20 Match Minsk Salon Turnuvasında kadınlar 5 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez, 22.58:30\'luk derecesi ile altın ,erkekler 5 bin metrede Abdulselam İmuk 20.50:10 ile gümüş ve Bin 500 metrede Mehmet Çelik 3.52:58 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MİNSKDHA BelarusMinskU20 Indoor Match"U20 Atletizm Milli TakımıBelarus DevletSalonuU20 Match Minsk Salon TurnuvasındaMeryem BekmezAbdulselamBinMehmetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24