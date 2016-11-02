U2 solisti Bono 'Yılın kadınları' listesinde

Moda dergisi Glamour, her yıl açıkladığı 'Yılın kadınları' listesine bu yıl ilk kez bir erkeği ekledi. İrlandalı rock grubu U2'nun solisti Bono, 'Yılın kadınları' listesine girdi.

ABD'de yayımlanan dergi, Bono'nun listeye alınmasının gerekçesini kadın hakları için yürüttüğü kampanyalar olarak açıkladı.

Bono ise "Eminim listede yer almayı hak etmemişimdir. Ama cinsiyet eşitliği için erkekler de en az kadınlar kadar mücadele vermediği sürece bu hedefe ulaşmak çok zor olacak" dedi.

Ancak derginin bir erkeği 'Yılın kadınları' listesine ekleme kararına sosyal medyadan büyük tepkiler geldi.

Komedyen Travon Free, "Glamour Bono'yu ataerkil yapıya karşı ödül vermenin işin amacına aykırı olduğunun farkında mı acaba?" diye sordu.

Bir diğer Twitter kullanıcısı, "Bono yılın kadını listesinde. Gerçekten de 3,7 milyar kadın içinden ödüle layık birisi çıkamamış" diyerek tepkisini ifade etti.

Derginin Editörü Cindi Leive, yıllardır listeye bir erkeği ekleme fikri üzerinde tartıştıklarını belirterek "Olaylara eski kafalı yaklaşmamak gerek. Kadınlar için harika işler başaran birçok erkek de var. Bono da onlardan birisi" dedi.

Listede yer alan diğer isimler arasında, ABD'li şarkıcı Gwen Stefani, oyuncu Zendaya ve Olimpik jimnastikçi Simone Biles var.