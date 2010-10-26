-U19'LAR ELİT TURA YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Türkiye, Galler'in ev sahipliğini yaptığı 2010-2011 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki üçüncü ve son maçında İzlanda'yı 2-1 yenerek elit tura yükseldi. Carmarthen şehrindeki Richmond Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada 19 Yaş Altı Millilerin gollerini 57. dakikada Muhammet Demir ve 90+4. dakikada Hasan Ahmet Sari kaydederken, İzlanda'nın tek golünü ise 48. dakikada Kristjan Gauti Emilsson attı. Karşılaşmanın 58. dakikasında İzlanda'dan Tomas Gudmundsson kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Gruptaki ilk maçında Galler ile 3-3 berabere kalan, ikinci maçında Kazakistan'ı 5-1, üçüncü maçında ise İzlanda'yı 2-1 yenen 19 Yaş Altı Milliler, grubu 7 puanla lider tamamladı ve şampiyonada elit tura yükseldi. Grupta oynanan günün diğer maçında ise Galler ile Kazakistan 1-1 berabere kaldı. Türkiye'nin ardından grubu 5 puanla 2. tamamlayan ev sahibi Galler de elit tura çıktı.