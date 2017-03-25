U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gidiyor

Türkiye U17 Milli Takımı, Antalya’da oynanan 2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup’taki ikinci maçında karşılaştığı Ermenistan’ı 6-0 yendi. Puanını 6’ya yükselten Türkiye bu sonuçla grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Mayıs ayında yapılacak U17 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Antalya’da Emirhan Spor Kompleksi 1 No’lu Saha’da oynanan ve Sports TV’den naklen yayınlanan maçta Türkiye’nin gollerini 26. dakikada Atalay Babacan, 36. dakikada kendi kalesine K. Hovhannisyan, 49. dakikada Yunus Akgün, 51. dakikada Hasan Ali Adıgüzel, 66. dakikada Malik Karaahmet ve 80+1. dakikada Umut Güneş attı.

Grupta oynanan günün diğer maçında Almanya Finlandiya’yı 6-2 yendi.

U17 Milli Takımı Elit Tur’daki son maçını 28 Mart Salı günü Almanya ile oynayacak.

Türkiye: 12-Eren Bilen, 2-Ramazan Emirhan Civelek (Dk. 72 15-Berkay Tekin), 4-Abdussamed Karnuçu, 5-Ozan Muhammed Kabak, 6-Sefa Akgün, 8-Kerem Atakan Kesgin, 9-Malik Karaahmet, 10-Atalay Babacan, 11-Yunus Akgün, 13-Bekir Melih Gökçimen, 16-Hasan Ali Adıgüzel

Ermenistan: 12-N.Hovhannisyan, 3-Asatryan, 5- K.Hovhannisyan, 8-Yeghiazaryan, 9- A.Hovhannisyan, 10-Shaghoyan, 13-Harutyunyan, 14-Sargysan, 15-Kurbashyan, 17-Khamoyan, 18-Azizyan

Sarı kartlar: Dk. 75 Ozan Kabak (Türkiye) ve Dk. 72 Azizyan ( Ermenistan)