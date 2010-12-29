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Spor

U17 maçının holiganları serbest!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan U17 maçında sahaya giren ve 13 çocuğu yaralayan holiganlar serbest bırakıldı.

29 Aralık 2010 02:00

T24 - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan U17 maçında sahaya giren ve 13 çocuğu yaralayan holiganlar serbest bırakıldı.

Coca Cola Akademi Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Akademi Ligi'nde 17 yaş altı Marmara Grubu'nun 13. Haftası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısının bitmesiyle birlikte başlayan olaylarda Fenerbahçe U17 Futbol Takımı'ndan 13 futbolcu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Futbolcular tedavilerinin ardından gittikleri Bakırköy Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde kendilerini dövenlerden şikayetçi olmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan operasyonda kavga sırasında çekilen görüntüleri inceleyen polis şimdiye kadar 7 kişinin kimliğini belirledi. Bu kişilerden Cihan Bektaş K. ile Yiğit A., Onur S(27), Gökhan K.(30), Sertaç Y. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlıların futbolcuların birbirlerine girdiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 zanlı, savcılık sorgusunun ardından sersest bırakıldı.

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