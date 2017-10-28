U17 Dünya Kupası'nda şampiyon İngiltere

U17 Dünya kupası finalinde İspanya ve İngiltere karşılaştı. 2-0 öne geçen İspanyollar skor avantajını koruyamadı ve İngiltere’ye 5-2 kaybetti.

Maçta 10. ve 31. dakikalarda Sergio Gomez Martin ile 2-0 öne geçen İspanya, 44. dakikada Rhian Brewsteer’in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda daha çok pozisyon bulan İngiltere 58’de Morgan Gibbs-White ile skora eşitliği getirdikten sonra 69. dakikada Phill Foden ile öne geçti. 84’te Marc Guehi ve 88’de Foden ile 2 gol daha bulan İngiltere 5-2 maçı kazanarak Dünya Kupası’nın sahibi oldu.