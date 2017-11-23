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Spor

U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nda finalde: 6-0

İZMİR, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası'nda A Grubu'nda Azerbaycan'ı 6-0 yenen U16 Milli Takımı, finale yükseldi

23 Kasım 2017 20:52

İZMİR, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 19\'uncu kez düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası\'nda A Grubu\'nda Azerbaycan\'ı 6-0 yenen U16 Milli Takımı, finale yükseldi. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi\'nde oynanan karşılaşmanın gollerini 34 ve 37\'nci dakikalarda Ferhat Çoğalan, 42, 53 ve 67\'nci dakikalarda Ali Akman ile 51\'inci dakikada Hakan Yeşil kaydetti. Bu skorla ay-yıldızlılar grubu 3 maçta 7 puanla lider tamamladı. Milliler, turnuvanın finalinde B Grubu\'ndan lider çıkan Yunanistan\'la eşleşti. 19\'uncu Mercedes-Benz Ege Kupası\'nda final maçı, cumartesi günü saat 15.00\'te Torbalı\'daki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi\'nde oynanacak. Turnuvanın üçüncülük maçında ise A Grubu ikincisi Kosova ile B Grubu ikincisi Rusya, aynı gün saat 11.30\'da Aydın Adnan Menderes Stadı\'nda karşı karşıya gelecek.

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