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Spor

U15'te şampiyon Banvit

İZMİR, (DHA) İzmir'de 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U15 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda finalde Anadolu Efes'i 66-60 mağlup eden Banvit şampiyon oldu

11 Haziran 2018 14:05

İZMİR, (DHA)

İzmir\'de 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U15 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası\'nda finalde Anadolu Efes\'i 66-60 mağlup eden Banvit şampiyon oldu. 
Şampiyonanın finalleri Halkapınar Spor Salonu\'nda yapıldı. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Galatasaray\'ı 62-63\'lük skorla mağlup eden Beşiktaş elde etti. Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü, sayı krallığı ve en iyi pivot ödülünü şampiyon Banvit\'ten Yiğit Hamza Mestoğlu aldı. Banvit\'e kupasını Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verirken en değerli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu, ödülünü İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu\'dan aldı. 

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