U12 İzmir Cup'ta heyecan başladı

İZMİR, (DHA) - ALTINORDU\'nun bu sene 5\'incisini düzenlediği U12 İzmir Cup, 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla başladı. Avrupa\'nın 12 yaş kategorisindeki en iyi turnuvalarından biri olan İzmir Cup\'ta aralarında Manchester City, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Sampdoria, Benfica, Porto, Standart Liege, Twente, Steau Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar\'ın da olduğu birbirinden ünlü ekipler yer alıyor. Kırmızı-lacivertli kulübün Selçuk\'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri\'ndeki dev organizasyonda ülkemizden 22 ekip mücadele ediyor.

İlk gününde 168 maçın oynanacağı turnuvanın başlama vuruşunu öğleden sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe\'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza birlikte yapacaklar. 5\'inci U12 İzmir Cup\'ın sabah seansı birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Sabah turunun en farklı skorunu Karşıyaka’yı 6-0 yenen Krasnodar elde etti. Ünlü Manchester City, turnuvaya 2-1\'lik Galatasaray galibiyeti ile başlarken, Altınordu da PSV Eindhoven engelini 1-0\'la geçti.

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