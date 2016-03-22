U12 İzmir Cup Brüksel'deki terör saldırısı nedeniyle ertelendi

Futbolda 12 yaş altı takımlarının katılımıyla 24-27 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası İzmir Cup'ın ertelendiği bildirildi.

NTV'de yer alan habere göre, Altınordu Sportif Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk, yaptığı yazılı açıklamada, Brüksel'de yaşanan terör saldırılarının ardından Avrupa kulüplerinin 12 yaş minik takımlarını İzmir Cup'a göndermeme kararı aldığını belirtti.

Özellikle annelerin çocuklarını göndermeme kararı aldığını kaydeden Göktürk, "Bu nedenle çok iyi hazırlanmış olduğumuz Uluslararası İzmir Cup ileri bir tarihe ertelenmiştir. Futbol kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerini kullandı.

Altınordu tarafından 25 ülkeden 72 kulübün 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenecek turnuvada İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Roma, Portekiz'den Porto ve Sporting Lizbon, Yunanistan'dan Panathinaikos, İspanya'dan Athletic Bilbao, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord'un yanı sıra Türkiye'den de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Medipol Başakşehir, Konyaspor ve Eskişehirspor'un da mücadele etmesi planlanıyordu.