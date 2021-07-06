U19 Gelişim Ligi'nin yıldızı Eren Aydın'ın transfer hikâyesi

U19 Gelişim Ligi'nde gösterdiği performansla beğeni kazanan Eren Aydın'ın transfer hikâyesi ortaya çıktı. 18 yaşındaki golcü oyuncu ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray yakından ilgilendi. Rakiplerinden hızlı davranan sarı-kırmızılı yöneticiler, Eren Aydın için Kartalspor'a ilk teklifi yaptı ve oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Akşam gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın golcüsü Eren Aydın da tıpkı Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler gibi U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçlarında yeniden adından söz ettirdi.



Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş 'ı 4-2 mağlup ettiği maçta yaptığı "hat-trick"le geceye damga vuran 18 yaşındaki golcünün hikâyesi de oldukça ilginç.

"Eren'in babası fabrika işçisi olduğundan Darıca'ya yerleştiler"

Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren'in çocukluğunu ve Galatasaray'a transferi ile ilgili detayları anlattı. Atasoy şunları söyledi: "Eren, Kartal'ın öz çocuğu. Düzgün ve dürüst bir kardeşimiz. Babası, Eren'i 1. Lig'de oynadığımız dönemde Kartal'ın maçlarına sık sık getiriyordu. Eren'in babası fabrika işçisi olduğu için Darıca'ya yerleşmek zorunda kaldılar.

"İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldi"

Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde oynayarak başladı. Kendisini orada da takip ediyorduk. 2016 yılında ailece yeniden Kartal'a döndüler. Eren bu dönüş sonrası futbolculuk kariyerine semtinin takımı Kartalspor'da devam etti. Kartalspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir noktaya geldi.



Zaten bu çıkışıyla birlikte Eren futbol camiasında iyi bir piyasa yakaladı. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Başakşehir olurdu. Çünkü onlar da Eren'i yakından takip ediyordu. İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldiği için onlara verdik. Galatasaray yetişme bedelini bize ödedi ve Eren Aydın'a profesyonel imzayı attırdı."