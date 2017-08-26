U-18 Bayan Voleybol Milli Takımı, yarı finalde

Başantrenör Şahin Çatma: \"Her bir oyuncumuz, yapması gerekeni en iyi şekilde yaptı\"

Milli oyuncu Ebrar Karakurt : \"Maçı aldığımız yanlışına düştük, unutmamamız gereken bir ders\"

İSTANBUL, (DHA)

2017 FIVB U18 Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya\'yı 3-0 yenerek, yenilgisiz yarı finale adını yazdıran Milli Takımımız\'ın Başantrenörü Şahin Çatma ve maçın ve şampiyonanın en skoreri, aynı zamanda en iyi smaçör sıralamasında da birinci sırada yer alan Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt karşılaşma ve şampiyona ile açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ikinci setini 8-25 gibi çok büyük bir farkla kazandıktan sonra üçüncü sette rehavete giren oyuncuların, tekrar hedefe odaklanarak seti ve maçı kazanmalarından büyük gurur duyduğunu belirten Başantrenör Şahin Catma \"Bu karşılaşmada olduğu gibi, bazen oyun sırasında açık ara farkla kazanılan bir set konsantrasyon kaybına, rahatlamaya ve hedeften uzaklaşmaya sebep olabiliyor. Ancak önemli olan, oyunu yönlendirip, yeniden hakim duruma gelebilmek ve oyuncularımız bunu başardı. Ekip olarak yarı finallerde olmak için kazanmamız ve sonuna kadar savaşmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Her bir oyuncumuz da, yapması gerekeni en iyi şekilde yaptı. Kazandığımız ve yarı finalde olduğumuz için mutluyuz. Önce yarı final ve sonra final olmak üzere iki hedefimiz kaldı. Yarı finalde rakibimiz İtalya\'ya karşı da oyundan kopmadan, kazanmak için mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.

Karşılaşmanın ve şampiyonanın en skoreri ve en iyi smaçör sıralamasında da birinci sırada yer alan Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt ise şunları söyledi: \"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hep birlikte harika bir iş çıkartıyor, sonuna kadar savaşıyoruz. Bu durumumuzdan büyük heyecan duyuyorum. İkinci setteki açık ara farktan sonra üçüncü sette rahatladık, maçı aldığımız yanlışına düşüp hedeften koptuk. Sonra toparlanıp, oyunu kazanmak için elimizden geleni yaptık ve başardık. Bu unutmamamız gereken bir ders. Voleybol benim için bir gösteri ve seyircinin desteğini hissetmeyi seviyorum. Maç esnasında ise hissettiklerimi açıklayacak kelimeleri bulamıyorum. Soğuk ve sakin bir oyuncu değilim, agresif oynamaktan hoşlanıyorum belki de böyle oynamamda seyirci tezahüratının da etkisi vardır.\"

2017 FIVB U18 Dünya Şampiyonası\'nda altıda altı yapan Milli Takımımız, İtalya ile yarı final maçını, 27 Ağustos Pazar günü, TSİ 00.00\'da oynayacak.

Yarı Final Maçları - 27 Ağustos 2017

TSİ 00.00 İtalya - Türkiye

TSİ 02.00 Dominik Cumhuriyeti - Rusya

