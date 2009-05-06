U-17 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da başladı

U-17 Avrupa Futbol Şampiyonası çerçevesinde bugün oynanan 3 karşılaşmada 3 beraberlik yaşanırken, Hollanda Milli Takımı'nda yer alan Türk kökenli Oğuzhan Özyakup, takımı adına bir gol attı.



Gera kentinde yağmur altında oynanan karşılaşmada Hollanda ile İngiltere 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Hollanda, FC Arsenal London'da forma giyen Oğuzhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın 69. dakikasında, Leeds United'de oynayan defans oyuncusu Luke Garbutt durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.



Dessau-Rosslau kentinde İspanya ile İtalya golsüz berabere kalırken, Markranstadt'te karşı karşıya gelen İsviçre ile Fransa ise sahadan 1-1 berabere ayrıldı.



Türk Milli Takımı bu akşam yerel saat ile 18.15'de Erfurt kentinde, ev sahibi Almanya'ya karşı mücadele edecek.

