-TZOB'dan zeytin ve zeytinyağı uyarısı ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2011-2012 sezonunda zeytinde geçen sezona oranla beklenen yüzde 34'lük rekolte artışının sevindirici olduğunu ancak, bu artış gerekçe gösterilerek üretici üzerinde fiyat baskısı oluşturulmaya, fiyatın bu yıl düşük gerçekleşeceği izlenimi yaratılmaya çalışıldığını bildirdi. Bayraktar, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, yağlık zeytin ile zeytinyağı üretiminde ise 5'inci ülke konumunda olduğunu belirterek, son yıllarda yeni zeytin fidanlarının dikimi ve zeytin üretiminin özendirilmesiyle birlikte ağaç sayısının arttığını, buna bağlı olarak üretimde de artış gerçekleştiğini kaydetti. Rokelte çalışmalarında, bu sezon zeytin üretiminin 1 milyon 446 bin 117 ton olacağı, bunun 534 bin 376 tonunun sofralık zeytine, 903 bin 353 tonunun yağlığa ayrılacağı ve bundan da 191 bin 106 ton zeytinyağı elde edileceğinin belirlendiğini ifade eden Bayraktar, 2011-2012 sezonu zeytin rekoltesinde yaklaşık yüzde 34'lük bir artış beklendiğini belirtti. Türkiye'de zeytinciliğinin büyük bir gelişim içerisine girdiğini ifade eden Bayraktar, Ülkemizde sofralık zeytin fiyatları MARMARABİRLİK, zeytinyağı fiyatları ise TARİŞ tarafından açıklanmaktadır. Üretici eline geçen fiyatlarda Birliklerin verdiği fiyatlar esas alınmakta, piyasa bu fiyatlara göre oluşmaktadır. Zeytin hasadının önümüzdeki günlerde artmasıyla piyasaya girecek ürün miktarında da artış olacaktır. Hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatların gerilememesi için MARMARABİRLİK ve TARİŞ'in üretici maliyetlerini göz önünde bulunduran, üretimi teşvik edici bir fiyatı gecikmeden açıklaması büyük önem taşımaktadır'' dedi. -''İç tüketim artırılmalı''- Bayraktar, özellikle insan sağlığı açısından çok önemli olan zeytinin ve zeytinyağının hak ettiği fiyatı bulabilmesi için zeytinyağında iç tüketimin artırılması gerektiğini belirtti. Geçen yıl bitkisel yağ ve yan ürünleri için yurt dışına yaklaşık 2,3 milyar dolar ödendiğini ifade eden Bayraktar, ''Ülkemizin bitkisel yağ açığının karşılanması ve dışarıya ödenen miktarın asgari düzeye indirilmesinde zeytinyağı üretim ve tüketimi önemli bir rol oynayacaktır. Bunun için, ithal ettiğimiz diğer bitkisel yağlar yerine halkımızın daha sağlıklı bir ürün olan zeytinyağına yönelmesi teşvik edilmelidir'' değerlendirmesinde bulundu.