T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TZOB'dan zeytin ve zeytinyağı uyarısı ANKARA (A.A)

09 Kasım 2011 12:47

-TZOB'dan zeytin ve zeytinyağı uyarısı ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2011-2012 sezonunda zeytinde geçen sezona oranla beklenen yüzde 34'lük rekolte artışının sevindirici olduğunu ancak, bu artış gerekçe gösterilerek üretici üzerinde fiyat baskısı oluşturulmaya, fiyatın bu yıl düşük gerçekleşeceği izlenimi yaratılmaya çalışıldığını bildirdi. Bayraktar, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, yağlık zeytin ile zeytinyağı üretiminde ise 5'inci ülke konumunda olduğunu belirterek, son yıllarda yeni zeytin fidanlarının dikimi ve zeytin üretiminin özendirilmesiyle birlikte ağaç sayısının arttığını, buna bağlı olarak üretimde de artış gerçekleştiğini kaydetti. Rokelte çalışmalarında, bu sezon zeytin üretiminin 1 milyon 446 bin 117 ton olacağı, bunun 534 bin 376 tonunun sofralık zeytine, 903 bin 353 tonunun yağlığa ayrılacağı ve bundan da 191 bin 106 ton zeytinyağı elde edileceğinin belirlendiğini ifade eden Bayraktar, 2011-2012 sezonu zeytin rekoltesinde yaklaşık yüzde 34'lük bir artış beklendiğini belirtti.  Türkiye'de zeytinciliğinin büyük bir gelişim içerisine girdiğini ifade eden Bayraktar, Ülkemizde sofralık zeytin fiyatları MARMARABİRLİK, zeytinyağı fiyatları ise TARİŞ tarafından açıklanmaktadır. Üretici eline geçen fiyatlarda Birliklerin verdiği fiyatlar esas alınmakta, piyasa bu fiyatlara göre oluşmaktadır. Zeytin hasadının önümüzdeki günlerde artmasıyla piyasaya girecek ürün miktarında da artış olacaktır. Hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte fiyatların gerilememesi için MARMARABİRLİK ve TARİŞ'in üretici maliyetlerini göz önünde bulunduran, üretimi teşvik edici bir fiyatı gecikmeden açıklaması büyük önem taşımaktadır'' dedi. -''İç tüketim artırılmalı''- Bayraktar, özellikle insan sağlığı açısından çok önemli olan zeytinin ve zeytinyağının hak ettiği fiyatı bulabilmesi için zeytinyağında iç tüketimin artırılması gerektiğini belirtti. Geçen yıl bitkisel yağ ve yan ürünleri için yurt dışına yaklaşık 2,3 milyar dolar ödendiğini ifade eden Bayraktar, ''Ülkemizin bitkisel yağ açığının karşılanması ve dışarıya ödenen miktarın asgari düzeye indirilmesinde zeytinyağı üretim ve tüketimi önemli bir rol oynayacaktır. Bunun için, ithal ettiğimiz diğer bitkisel yağlar yerine halkımızın daha sağlıklı bir ürün olan zeytinyağına yönelmesi teşvik edilmelidir'' değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24