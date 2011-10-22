-TZOB'dan kurbanlık fiyatları ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), bazı illerdeki tahmini üretici kurbanlık hayvan satış fiyatlarını açıkladı. TZOB'dan yapılan açıklamaya göre kurbanlık fiyatları, geçen yılla karşılaştırıldığında aynı veya daha düşük düzeyde olacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık satışlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini, bazı yerlerde canlı kilo ve et fiyatı üzerinden, bazı yerlerde ise canlı hayvan üzerinden pazarlık yöntemiyle satış yapıldığını bildirdi. Birlik teknik müşavirlerinin iller bazlı yaptığı araştırmalara dayanan fiyatların, üreticinin kurban öncesi ahırında belirlenen fiyatlar olduğunu, ancak bayramda oluşacak fiyatlara referans kabul edilebileceğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: ''Bu yılki kurbanlık fiyatlarının, büyükbaşta illere ve canlı ağırlığa göre farklılaşmakla birlikte, hayvan başına 2 bin ile 9 bin lira arasında, küçükbaşta ise 400 ile bin 500 lira arasında değişeceği, canlı ağırlık fiyatının da büyükbaş hayvanlarda kilogram başına 8-13 lira, küçükbaşta ise yine kilogram başına 10-17 lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Fiyatların iller bazında bu bayramda genel olarak geçen yıla yakın ya da daha düşük seyredeceği görülmektedir. Üreticilerimiz bu yıl ellerinde yeterince hayvan olduğunu, halkımızın 'hayvan bulamayacağız' diye endişelenmesine gerek olmadığını belirtmektedirler. Yaptığımız görüşmelerden çıkan sonuçlar, üreticilerimizin bu yıl da geçen yıl olduğu gibi satışlardan umutlu olduğunu göstermektedir.'' Kurbanlık hayvan fiyatlarının yanında, bu fiyatlara etki edecek nakliye bedellerinde yüzde 20 civarında bir artış belirlediklerini aktaran Bayraktar, yem ve yem hammaddesi fiyatlarında da yüzde 13 ile yüzde 26 seviyeleri arasında bir yükselmenin olduğunu ifade etti. Bayraktar, bu artışların; geçen yıla göre aynı kalan fiyatlar dikkate alındığında, besicinin gelirlerinde düşüş anlamını taşıdığını sözlerine ekledi.