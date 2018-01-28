TZOB/Bayraktar: Üzümde katma değer arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu topraklarda yaşayan bizler üzümün kıymetini özellikle bilelim, yedi bin yıllık bağcılık geleneği başka yerde yok. Üzümde katma değer arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır” dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, yedi bin yıllık köklü bir bağcılık kültürüne sahip olan Türkiye’nin, dünyada, bağ alanlarında beşinci, üzüm üretiminde altıncı, ihracatta ise yedinci sırada bulunduğunu, dünyadaki 7.1 milyon hektar bağ alanının 435 bin hektarının, 77.5 milyon tonluk üretimin dört milyon tonunun, dokuz milyar dolarlık ihracatın 531 milyon dolarının Türkiye’den sağlandığına dikkati çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, asmanın anavatanının Anadolu’yu içine alan, Kafkasya’yı da kapsayan ön Asya olduğunu söyleyerek, Anadolu’nun hem yabani asma hem de kültür asması yönünden çok zengin bir gen potansiyeline sahip bulunduğuna dikkat çekti.

Bayraktar, “Dünya üzüm üretimi 2016 yılında 77.5 milyon ton olarak gerçekleşti. Üzümde 14.8 milyon tonluk üretimiyle Çin ilk sırayı alıyor. Üretimde Çin’i 8.2 milyon tonla İtalya, 7.1 milyon tonla ABD, 6.2 milyon tonla Fransa, 5.9 milyon tonla İspanya, dört milyon tonla Türkiye, 2.6 milyon tonla Hindistan, 2.5 milyon tonla Şili, 2.4 milyon tonla İran ve iki milyon tonla Güney Afrika izledi. Üzüm üretiminde dünyada altıncı sırada yer alan Türkiye, dünya üretiminin yüzde 5.2’sini karşıladı.

“Üzüm üretim alanları dünyada 7.1 milyon hektarı buluyor. Bu alanın 920 bin hektarı İspanya’da, 843 bin hektarı Çin’de, 757 bin hektarı Fransa’da, 668 bin hektarı İtalya’da, 435 bin hektarı Türkiye’de, 410 bin hektarı ABD’de, 224 bin hektarı Arjantin’de, 207 bin hektarı İran’da, 203 bin hektarı Şili’de ve 175 bin hektarı Romanya’da yer alıyor. Dünyadaki bağ alanlarının yüzde 6.1’ine sahip olan Türkiye, sıralamada beşinciliği alıyor” dedi.

Dünyada dokuz milyar dolarlık üzüm ihracatı yapıldığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin 2016 yılında 531 milyon dolarlık üzüm ihracatı ile Şili, ABD, İtalya Çin, Peru ve Hollanda’nın ardından Güney Afrika ile birlikte yedinci sırada yer aldığını söylerken, Türkiye’nin üzüm ihracatında yüzde 5.9 pay aldığını, buna karşın pay olarak Şili’nin yüzde 16.7’yi, ABD’nin yüzde 13.8’i, İtalya’nın yüzde 8.3’ü, Çin’in yüzde 8.1’i, Peru’nun yüzde 7.2’yi, üzüm üretmeyen, ithal ettiği üzümü değer katarak ihraç eden Hollanda’nın yüzde 6.9’u bulduğunu, Güney Afrika’nın da yüzde 5.9 ile dünya ihracatında Türkiye kadar pay aldığına işaret etti.

2016’da yüzde 80’i kurutulmuş sultani üzüm, yüzde 19.7’sini ise taze sofralık üzümden oluşan ihracatın, 2014 yılında 679, 2015 yılında 570 milyon doları bulduğunu vurgulayan Bayraktar, “Türkiye dünyanın 102 ülkesine üzüm ihracatı yapıyor. İhracatta Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 54.6 pay alıyor. Özellikle kuru üzümde ihracat imkanları artırılır, mevcut pazarlar korunur, yeni pazarlar bulunursa ihracat çok daha fazla artırılabilir. Üzümde ürün temizliğine ve ambalajlamaya da önem verilmelidir. Üzümde katma değeri artırıcı çalışmalar da yapılmalıdır” dedi.

