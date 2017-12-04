TZOB/Bayraktar: Nadas bitirilirse üretim patlar

İstanbul, 4 Aralık (DHA) –Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya Ovası Projesi’nin (KOP) tamamlanınca tarımda parlayan yıldız olacağını bildirerek, “Tarım arazilerinin beşte birinin bulunduğu KOP’ta, susuzluktan tarım alanlarının yüzde 27.1’i nadasa ayrılıyor. Sulama yatırımları tamamlanır, nadas bitirilirse üretim patlar” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, KOP kapsamındaki sekiz ilin (Konya, Yozgat, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kırıkkale) 94 bin 959 kilometrekare yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün yüzde 12.2’sine, 46 bin 276 kilometrekare çayır ve mera hariç tarım alanıyla ülke tarım alanlarının yüzde 19.5’ine sahip olduğunu belirtti.

Bölge illerinden Konya’da 19 bin 636, Yozgat’ta altı bin 57, Aksaray’da dört bin 113, Kırşehir’de üç bin 975, Karaman’da üç bin 349, Nevşehir’de üç bin 339, Kırıkkale’de üç bin 77, Niğde’de ise iki bin 730 kilometrekare tarım alanı bulunduğu bilgisini veren Bayraktar, “Bu büyük bir zenginliktir. KOP illerinde yüzölçümünün yüzde 48.7’sini tarım alanları oluşturmaktadır ki bu olağanüstü yüksek bir orandır” dedi.

243 projeden 26’sı tamamlandı, 74’üne başlanmadı

GAP, DAP ve DOKAP gibi KOP’un da acilen, vakit kaybetmeden bitirilmesi gereken bir proje olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“KOP Eylem Planı kapsamında 243 proje yer almaktadır. Plan kapsamında yer alan projelerden Yatırım Programı’na alınanlardan 26 proje tamamlanmıştır. 143 proje halen devam etmektedir. 74 proje ise hali hazırda başlamamıştır. 4,4 milyon insanımızın yaşadığı, ülkemizin tahıl ambarı olan bir KOP illerindeki tarımsal yatırımlar hızla tamamlanmalıdır. Bölge tarım arazisinin yüzde 68\'ini tarla arazisi, yüzde 27.1\'ini nadas, yüzde 3.2\'sini meyve, yüzde 1.7’sini sebze alanları oluşturmaktadır. Tarla ziraatında buğday, arpa, şeker pancarı, patates, nohut, kuru fasulye, çavdar, meyvede elma, sebzede havuç öne çıkmaktadır.

Bölge hayvancılık ve kanatlı yetiştiriciliğinde de önemli bir yerdedir. Bütün bunlara rağmen, bölgenin potansiyeli tam olarak kullanılamamaktadır. Olağanüstü bir tarım alanı potansiyeli bulunmasına karşın su kaynakları kısıtlıdır. Arazilerin ancak üçte biri sulanabilmektedir.

Ülke su kaynaklarının ancak yüzde dördü bölgede

KOP’ta sekiz ilden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray’ın büyük bölümü ile Ankara’nın küçük bir bölümü Konya kapalı havzası içinde bulunuyor. Türkiye’de sulanabilir alanların yüzde 17’si bölgededir. Buna karşın ülkemizin su kaynaklarının ancak yüzde dördü Konya kapalı havzasında bulunmaktadır. Üstelik mevcut sulanan alanlarda kullanılan suyun yüzde 60’ı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Havzada bir milyar 930 milyon metreküp yüzey, iki milyar 435 milyon metreküp de yer altı olmak üzere yıllık toplam dört milyar 365 milyon metreküp kullanılabilir su bulunmaktadır. Buna karşılık yüzde 90’ı tarımda olmak üzere havzada su tüketimi 6.5 milyar metreküpü bulmaktadır. Bu demektir ki yer altı su kaynakları her yıl 2.1 milyar metreküpün üzerinde açık vermektedir.

Mevcut su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son yıllarda su potansiyelinin azalması bakımından tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder duruma getirmiştir.”

“Sürdürülebilir tarım için su tasarrufundan azami ölçüde faydalanılmalı”

Su kaynakların kısıtlı olduğu bölgede sürdürülebilir bir tarım için su tasarrufundan azami ölçüde faydalanılması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bölgedeki tüm alanlar hızla yüzde 60’lara varan oranda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçirilmelidir. Eskimiş, su kaybına neden olan sulama altyapısı modernize edilmelidir. Yapılan gölet ve sulama tesisleri, hem verimliliği artıracak hem de yöre halkının getirisi yüksek olan ürünler yönelmesini sağlayacaktır. Bu sayede projelerin uygulandığı bölgede tarımsal üretiminin artması, yöre halkının gelir düzeyinin önemli ölçüde yükselmesi ve kırsal altyapının sürdürülebilir gelişmeye imkân tanıyacak biçimde geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Bir an önce KOP Bölgesi tarımsal yapısında bir değişim ve dönüşüm sağlanarak projelerin ortaya konulması gerekmektedir. İklim değişikliğinin de etkisiyle bölgede, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişikliğe gidilmesi zorunludur. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak, tarım arazilerinin toplulaştırılması tamamlanmalı, sulama sistemlerinin rehabilitasyonu sağlanmalı, basınçlı sulama sistemlerine geçilmeli, kuraklıkla daha fazla mücadele edilmeli, erozyon kontrol altına alınmalı ve ağaçlandırma çalışmaları daha fazla desteklenmelidir.”

Bayraktar, KOP bölgesine özel kuru tarım öncelikli ilave tarımsal destekleme programları uygulanması ve bitki deseni gözden geçirilerek ve daha az su isteyen ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini de bildirdi.