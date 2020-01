TZOB/Bayraktar: Koyun, keçi, hindi, kaz ve ördek eti üretimi arttırılmalı

İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et tüketiminin koyun, keçi, hindi, kaz ve ördekle çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Et üretiminde ve tüketimde bütün ağırlığı kırmızı ette sığır, kanatlıda tavuk etine verdik. Kırmızı ette koyun, keçi eti üretimi ve tüketimi, kanatlıda hindi, kaz ve ördek eti üretimi ve tüketimi artırılmalıdır” dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, 1997 yılında hindide beş milyon 328 bin, ördekte bir milyon 829 bin, kazda bir milyon 795 bin olan hayvan mevcudunun 2011’de hindide iki milyon 563 bin, 2012’de kazda 676 bine, ördekte 357 bine gerilediğini, 2016’de hindi sayısının üç milyon 183 bine, kaz sayısının 933 bine, ördek sayısının 414 bine yeniden yükseldiğini belirtti. Buna karşın 1997’de 61 milyon 402 bin olan yumurta tavuğu sayısının 2016’da 108 milyon 689 bine, et tavuğu sayısının 104 milyon 871 binden 2016’da 220 milyon 322 bine çıktığını vurgulayan Bayraktar, “1997’de 471 bin 415 ton olan tavuk eti üretimi, 2016’da bir milyon 879 bin ton oldu. Tavuk eti üretimi bu yıl rekor kırarak iki milyon tonu aşacak. Buna karşın hindi eti üretimi 2016’da 46 bin 501 ton oldu. Bu yıl hindi eti üretimi 50 bin tonda kalacak gibi görünüyor. 2016’da iki bin 117 ton kaz, 421 ton ördek eti üretildi. Bu rakamlar rahatlıkla 4-5 katına çıkarılabilir. Üstelik hindi, kaz gibi kanatlılardan tavuktan çok daha fazla et verimi elde edilebiliyor. Tabii ki hindi, kaz, ördek gibi kanatlılardan elde edilecek et, tavuk etinin tüketimdeki yerini doldurmaları mümkün değildir. Yine de önemli bir kanatlı eti üretim kaynağı olabilirler” dedi.

Kırmızı ette de benzer bir durum olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “2016’da üretilen bir milyon 173 bin 42 ton kırmızı etin yüzde 90.3’ünü sığır eti oluşturdu. Sığır eti bir milyon 59 bin 195 tonu bulurken, bu rakam, koyunda 82 bin 485, keçide 31 bin 11, mandada 351 tonda kaldı. Bu sürdürülebilir bir durum değildir” derken, ülkede 14 milyon 659 bin sığır, 157 bin manda, 33 milyon 562 bin koyun, 11 milyon 11 bin keçi mevcudu olduğunu söyledi. Anadolu’nun küçükbaş hayvancılığa son derece uygun olduğunun altını çizen Bayraktar, “Bu topraklarda rahatlıkla bin milyonun üzerinde manda, 50-60 milyon koyun, 15-20 milyon keçi beslenebilir. Islah çalışmalarıyla et üretimi de hayvan sayısındaki artıştan çok daha fazla artırılabilir” dedi.