TZOB/Bayraktar: Kanatlı sektöründe üretimde artış sürüyor

İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı et üretimindeki düşüşe karşın kanatlı sektöründe üretimde artışın sürdüğünü bildirerek, “Eylül ayı itibarıyla son bir yılda, tavuk eti üretimi iki milyon 47 bin tonu, tavuk yumurtası üretimi ise 19 milyar 30 milyon adedi aştı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk eti üretiminin ise yüzde 21.5 artışla 127 bin 595 tondan 155 bin yedi tona, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 3.1 artışla bir milyar 564 milyon adetten bir milyar 613 milyon adede yükseldiğini söyledi.

Şemsi Bayraktar, Ocak-Eylül döneminde, geçen aynı dönemine göre, tavuk eti üretiminin yüzde 11.9 artışla bir milyon 418 bin tondan bir milyon 586 bin tona, tavuk yumurtası üretimin yüzde yedi artışla 13 milyar 266 milyon adetten 14 milyar 199 bin adede çıktığını bildirdi.

Bayraktar, Ocak-Eylül döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre, üretim artışının, yumurtada 933 milyon adedi, tavuk etinde 168 bin tonu bulduğunu belirtti.

Bayraktar, kanatlı eti üretimindeki artışın, kırmızı ette yaşanan üretim düşüşünü dengelemesi açısından önem taşıdığını bildirdi.

2016 yılında 46 bin 501 ton olan hindi eti üretiminin, Eylül ayında yüzde 6.6, Ocak-Eylül döneminde yüzde 7.1 artarak, Eylül ayında dört bin 515, Ocak-Eylül döneminde 36 bin 331, Eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise 48 bin 915 tona yükseldiğini bildiren Bayraktar, 2016 yılında 93 ton olan bıldırcın eti üretiminin ise Eylül ayı itibarıyla 125 tona ulaştığı bilgisini verdi.

Yumurta ve ürünleri ihracatında 2016 yılı Mayıs, kanatlı eti ve ürünleri ihracatında ise 2016 yılı Aralık ayından bu yana ihracat artışının sürdüğünü, bunun üretime de olumlu yansıdığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatı yüzde 3.1 artışla 27.5 milyon dolardan 28.4 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı ise yüzde 76,1 gibi çok yüksek bir artışla 28.8 milyon dolardan 50.7 milyon dolara çıktı. Ocak-Eylül döneminde, yüzde 48.9 artan kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 254 milyon dolardan, 378.2 milyon dolara, yüzde 42.4 artan yumurta ve ürünleri ihracatı ise 188 milyon dolardan 267.7 milyon dolara yükseldi. Kanatlı eti ve ürünlerinde dokuz aylık ihracat, geçen yılın tamamını geçti.

Eylül itibarıyla yıllık ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde 485.8 milyon dolara, yumurta ve ürünlerinde 369.3 milyon dolara çıktı. Türkiye, 2016 yılında 361.6 milyon dolarlık kanatlı eti ve ürünleri, 289.6 milyon dolarlık da yumurta ve ürünleri ihraç etmişti. 2017 yılında ihracat iyi gitse de hala, 2014 yılında yapılan 651 milyon dolarlık kanatlı eti ve ürünleri ihracatını, 2013 yılında yapılan 406.4 milyon dolarlık yumurta ve ürünleri ihracatı yakalanabilmiş değildir.”

Türkiye’nin kanatlı sektöründe çok elverişli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, “çok büyük ithalat yapan Ortadoğu pazarının dibindeyiz. Ülke potansiyeli çok daha fazla ihracatı mümkün kılıyor. Dünyanın öbür ucunda yer alan Brezilya, Tayland gibi ülkeler, başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ülkelerine milyarlarca dolarlık ihracat yaparken, bizim bu pazarlardan yeterince faydalanamamamız üzücüdür. Kanatlı sektöründe üretimin sürdürülebilmesi ihracata bağlıdır. Sıkıntılar aşılmalı, kanatlı sektörünün önü açılmalıdır” dedi.

Üretim ve ihracat artarken, üreticinin yeterli gelir elde edemediğini vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Teknolojide en üst seviyeye ulaşan kanatlı sektöründe, yapılan yatırımın ne yazık ki karşılığı alınamıyor. Üreticimiz elde ettiği karla amortisman giderlerini bile karşılayamıyor. Sektöre üç milyon liralık yatırım yapan bir kişi yılda 100 bin lira gelir ancak elde edebiliyor. Bir yatırım 8-10 yılda kendini amorti etmiyorsa büyük sıkıntı var demektir. Mevcut koşullarda sektörde yapılan yatırım 30 yılda kendini zor kurtarıyor. Kanatlı sektöründeki firmalar, bu kar marjları ile bu sektörde kimsenin üretici olarak kalamayacağı hesap etmeli, buna göre hareket etmelidir.”