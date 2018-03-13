TZOB/Bayraktar: Kanatlı sektörü yıla iyi başladı

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektörünün 2018 yılına iyi başladığını duyurarak, “Ocak ayında üretim, geçen yılın aynı ayına göre, tavuk etinde yüzde 12.2, hindi etinde yüzde 87.1, tavuk yumurtasında yüzde 5.8 arttı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilk ayında 181 bin 481 ton tavuk eti, 5 bin 225 ton hindi eti, 1 milyar 717 milyon 925 bin adet tavuk yumurtası üretimi gerçekleştirildiğini, 2017 yılının Ocak ayında üretimin tavuk etinde 161 bin 699, hindi etinde 2 bin 793 ton, tavuk yumurtasında 1 milyar 623 milyon 754 bin adet olduğunu belirtti.

Ocak ayı itibarıyla yıllık üretimin, tavuk yumurtasında 19 milyar 375 milyon 367 bin ile 19,4 milyar adede, tavuk etinde 2 milyon 156 bin 516 tonla 2,2 milyon tona, hindi etinde 54 bin 795 tonla 55 bin tona yaklaştığı bilgisini veren Bayraktar, “2018 yılı ihracatta da iyi başladı. Yılın ilk ayında ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde yüzde 30.2, yumurta ve yumurta ürünlerinde yüzde 17.7 arttı. 2017 yılı Ocak ayında 31 milyon 445 bin 70 dolar olan kanatlı eti ve ürünleri ihracatı, bu yılın Ocak ayında 40 milyon 934 bin 487 dolara, tavuk yumurtası ve ürünlerinde ise aynı aylar itibarıyla 31 milyon 850 bin 482 dolardan 37 milyon 491 bin 652 dolara yükseldi. Ocak ayı itibarıyla yıllık bazda kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 536 milyon 52 bin 75 dolara, tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı 381 milyon 874 bin 79 dolara çıktı” dedi.

Üretim ve ihracat rakamları artmasına rağmen üreticinin para kazanmakta hala zorlandığını söyleyen Bayraktar ekledi, “Kanatlı sektörünün kapasitesi çok yüksek… Bu kapasite ancak ihracatla değerlendirilebilir. Sektöre önemli yatırımlar yapıldı. Son teknoloji ve bilgiyi kullanan kanatlı sektöründe üretici, yatırımının karşılığını çok uzun yıllarda geri alabiliyor. Üretim ve ihracat artarken, üretici de yatırımının karşılığını almalı. 1.5 milyon lira yatırım yapan bir üreticinin, yıllık karı 50 bin lirayı bulmuyor. Üretici yıllık yatırımının yüzde 3.5 bile kar elde edemiyor.”