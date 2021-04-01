Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkı 5'e katlandı

Fiyatlardaki değişimleri yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayındaki üretici ve market arasındaki fiyat farkının 5 kata ulaştığını belirterek, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığını vurguladı.

AA'ya konuşan Bayraktar'ın aktardığına göre, Mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat fark en fazla yüzde 386,43 ile kuru soğanda görüldü. Fark patateste yüzde 316,25, lahanada yüzde 306, maydanozda 287,50, sütte yüzde 227,47 oldu. Bayraktar, yaptığı açıklamada ''Mart ayında markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 16,42 ile kabakta görüldü. Bu fiyat düşüşünü yüzde14,49 ile salatalık, yüzde 13,55 ile fındık, yüzde 12,34 ile ıspanak, yüzde 9,83 ile kuru soğan, yüzde 8,14 ile pırasa takip etti" dedi.

Markette rekor sivri biberin oldu

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 33,67 ile sivri biberde yaşandığını belirterek ''Bu fiyat artışını yüzde 17,99 ile karnabahar, yüzde 16,37 ile domates, yüzde 7,98 ile nohut, yüzde 7,07 ile ayçiçeği yağının takip ediyor'' dedi.

Bayraktar'ın aktardığına göre mart ayında üreticide havuç, maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatında bir değişim meydana gelmezken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 41,67 ile kuru soğan oldu.

Bayraktar, ''Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 32,48 ile salatalık, yüzde 20 ile patates, yüzde 19,90 ile kabak, yüzde 10,93 ile patlıcan, yüzde 10,71 ile pırasa, yüzde 3,57 ile ıspanak, yüzde 2,33 ile de limon izledi'' ifadesini kullandı.

Arz ve taleplerdeki değişiklik fiyatlara yansıdı

Bayraktar'ın değerlendirmesine göre, kuzu ve dana etinde artan yem fiyatları, arz ve talepte meydana gelen değişim fiyat artışına yansıdı. Bayraktar, "Kuru soğan, patates ve limonda pandemi nedeniyle lokanta ve otellerin tam kapasite çalışmaması, arz fazlalığı ve talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açması fiyatlarda düşüşe neden olmuştur. Patateste ortalama üretici fiyatı 40 kuruş olsa da Niğde ve Nevşehir'de fiyatlar 20 kuruşa kadar gerilemiştir. Salatalık, kabak ve patlıcanda hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyata düşüş olarak yansımıştır. Pırasa, ıspanak ve lahanada talebin düşük olması, marulda artan hava sıcaklıkları ve hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyata yansımıştır" diye ekledi.

Bayraktar, "Girdi fiyatlarında görülen kur baskısı fiyatları yükseltti" diyerek bazı ürünlerdeki fiyat artışlarında girdi fiyatlarındaki artışın da etkisi olduğunu belirtti.