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Ekonomi

TZOB: Tohum desteği başvuruları için son gün 31 Ekim

İstanbul, 27 Ekim - (DHA) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 17 Eylül 2017 tarihinde başlayan, yurt içi sertifikalı tohum (yazlık dönem) kullanımı, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve sertifikalı

27 Ekim 2017 15:19

İstanbul, 27 Ekim - (DHA) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 17 Eylül 2017 tarihinde başlayan, yurt içi sertifikalı tohum (yazlık dönem) kullanımı, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve sertifikalı tohum/fidan üretim desteği başvuruları için son günün 31 Ekim olduğunu anımsattı.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla 31 Ekim 2017 Salı günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Gerekli belgelerle müracaatını zamanında yapamayan üreticilerimizin destekten faydalanmaları mümkün olamayacaktır. Çiftçilerimizin zarara uğramaması için yoğunluk olabileceğini de düşünerek son günü beklemeden müracaat etmeleri gerekiyor” dedi.

Çiftçi kayıt sisteminde 2018 üretim yılına kayıtlı, 2017 güz döneminde sertifikalı tohum olarak ekilen ve 2018 üretim yılında hasat edilecek ürünlere ait başvurular ise 1 Kasım 2017 itibarıyla başlayacak.

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