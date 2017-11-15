TZOB: Tarım sanayiden 500 bin kişiden fazla istihdam sağladı

İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın, Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerinden sonra Ağustos döneminde de sanayiden fazla istihdam sağladığını, bu dönemdeki farkın 500 bini bulduğunu söyledi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, bu yılın Ağustos ayında tarımda istihdamın, Temmuz ayına göre 68 bin kişi azalsa da 2016 yılının Ağustos ayına göre 193 bin kişi arttığını, geçen yıl Ağustos ayında beş milyon 760 bin olan tarımda istihdamın bu yıl Ağustos’ta beş milyon 953 bine yükseldiğini belirtti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın Mayıs ayında 5.58 milyon, Haziran ayında 5.76 milyon, Temmuz ayında 6.02 milyon istihdam sağladığını hatırlattı.

Bayraktar, Temmuz ayında sanayiden 658 bin kişi daha fazla istihdam sağlayan tarımın, Ağustos ayında da sanayiden 516 bin kişi istihdam fazlalığı bulunduğunu, saniyedeki istihdamın 5.44 milyon kişide kaldığını vurguladı.

Ağustos ayında 28.83 milyon olan toplam istihdamın yüzde 20.7’sini tarımın karşıladığına, bu rakamın geçen yılın Ağustos ayında yüzde 21, bu yılın Temmuz ayında ise Ağustos ayındaki gibi yüzde 20.7 olduğunu belirten Bayraktar, tarımın istihdam içindeki payının geçen yıl Ağustos ayına göre gerilemesinde temel nedenin, 2016 Ağustos ayında 27.47 milyon olan toplam istihdamda bir yıllık süre içinde görülen 1.36 milyon kişilik artıştan kaynaklandığını vurguladı.

Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 20.7 pay almasına karşın, sanayinin payının yüzde 18.9’da, inşaatın payının yüzde 7.9’da kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 52.6 ile hizmetlerde olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, 2017 Ağustos ayında tarımda üç milyon 172 bin erkek ve iki milyon 781 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 15.9’unun, kadınların iseyüzde 31.5’inin tarımda çalıştığını veurgulayan Bayraktar, tarımın işsizliği aşağıya çeken en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi. Bayraktar, Ağustos ayında tarımın kadınlarda işsizliği 5.3 puan düşürerek yüzde 20.3’ten yüzde 15’e, erkeklerde 1.3 puan düşürerek yüzde 9.7’den yüzde 8.4’e, toplamda işsizliği 2.2 puan düşürerek yüzde 12.8’den yüzde 10.6’ya indirdiğini belirtti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımda istihdamın Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaştığını, Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını hatırlattı.