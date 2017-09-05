TZOB: Sadece gıdaya odaklanmak enflasyonu düşürmez

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında olduğu gibi, Ağustos ayında da gıda ve alkolsüz içeceklerin payının ulaştırmanın altında kaldığına dikkat çekti ve \"Sadece gıdaya odaklanmak enflasyonu düşürmez\" uyarısı yaptı.

Bayraktar yaptığı açıklamada, \"Ağustos ayında yüzde 10.68’e çıkan enflasyonda gıdanın etkisi 2.61 puan iken, ulaştırmanın payı 2.83’ü puanı buldu\" dedi.

Ağustos ayında yüzde 3.09 gerileyen giyim ve ayakkabı ile yüzde 0.22 düşen gıda ve alkolsüz içecekler dışında bütün harcama gruplarında fiyatların bir önceki aya göre arttığına işaret eden Bayraktar, aylık enflasyonun;

- alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.05,

- haberleşmede yüzde 0.08,

- sağlıkta yüzde 0.18,

- eğlence ve kültürde yüzde 0.34,

- konutta ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.71 iken,

- fiyat artışının lokanta ve otellerde yüzde 1.03’ü,

- ev eşyasında yüzde 1.66’yı,

- ulaştırmada yüzde 2.05’i,

- eğitimde yüzde 2.79’u bulduğuna dikkati çekti.

Haziran ayında tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 10.90 iken, bu rakamın Temmuz ayında yüzde 9.79’e indiğini, Ağustos ayında yeniden yüzde 10.68’e çıktığına dikkat çeken Bayraktar, şöyle açıkladı:

\"Ağustos ayı itibarıyla yıllık artış haberleşmede yüzde 1.77’de kalırken, ulaştırmada yüzde 17.38’e kadar yükseldi.

\"Gıda ve alkolsüz içeceklerde Haziran ayında yüzde 14.34 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında yüzde 10.07’ye indikten sonra Ağustos ayında, aylık enflasyondaki yüzde 0.22’lik düşüşe rağmen yüzde 11.97’ye çıktı.

\"Bu durum, baz etkisinden, geçen yıl Ağustos ayı aylık enflasyonunun yüzde 1.92’lik düşüşün, bu yılki düşüşten fazla olmasından kaynaklandı.\"

\"TÜFE’de gıda dışındaki ana harcama gruplarının payı Haziran’da yüzde 7.88, Temmuz’da yüzde 7.80 iken Ağustos ayında yüzde 8.07 düzeyine çıktı.

\"Enflasyonda kalıcı düşüş, bütün harcama gruplarında enflasyon gerileterek sağlanır. Sadece gıdaya odaklanmak enflasyonu düşürmez.

\"Çünkü, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon sıfıra inse bile, Ağustos ayında yüzde 8.07’lik bir enflasyon olacaktı.

\"Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi artık politikalarını buna göre oluşturmalıdır.

\"Enflasyon hemen her harcama grubunda artarken, girdi maliyetleri artarken, gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyat artışlarının önüne geçilemez. Fiyat artışlarında ulaştırma önemli bir unsurdur.\"

TÜFE’de, ana harcama grupları içinde en büyük pay yüzde 21.77 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde. Bu harcama grubunu,

- yüzde 16.31 payla ulaştırma,

- yüzde 14.85 payla konut,

- yüzde 8.05 payla lokanta ve oteller,

- yüzde 7.72 payla ev eşyası,

- yüzde 7.33 payla giyim ve ayakkabı,

- yüzde 5.87 payla alkollü içecekler ve tütün,

- yüzde 5.04 payla çeşitli mal ve hizmetler,

- yüzde 4.12 payla haberleşme,

- yüzde 3.62 eğlence ve kültür,

- yüzde 2.69 payla eğitim,

- yüzde 2.63 payla sağlığın izliyor.