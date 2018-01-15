TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım, ekim ayında bile işsizliği 2 puan düşürdü

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın, istihdam açısından vazgeçilmezliğini koruduğunu belirterek, “Tarım, ekim ayında bile 5 milyon 534 bin kişiye istihdam sağladı; işsizliği 2 puan düşürdü” dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Ekim ayında tarımda istihdamın, 2016\'nın Ekim ayına göre 229 bin kişi arttığını kaydetti. Bayraktar, 2016 yılının Ekim ayında 5 milyon 305 bin olan tarımda istihdamın, geçen yılın Ekim ayında ise 5 milyon 534 bine yükseldiğini belirtti. Bayraktar, ayrıca tarımın, Mayıs ayında 5 milyon 577 bin, Haziran ayında 5 milyon 757 bin, Temmuz ayında 6 milyon 21 bin, Ağustos ayında 5 milyon 953 bin, Eylül ayında 5 milyon 854 bin istihdam sağladığını hatırlattı. Bayraktar, sanayiden Temmuz ayında 658 bin, Ağustos ayında 516 bin, Eylül ayında 433 bin kişi daha fazla istihdam sağlayan tarımın, tarımsal faaliyetlerin azaldığı Ekim ayında da sanayiden 64 bin kişi daha fazla istihdam yarattığını ve saniyedeki istihdamın 5 milyon 470 bin kişide kaldığını vurguladı.

\"TARIMIN İSTİHDAMDAKİ PAYI YÜZDE 19.,3\"

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 19.3, sanayinin ise yüzde 19.1 pay aldığını; inşaatın payının yüzde 7.6’da kaldığını ve istihdamda en büyük payın yüzde 54 payla hizmetlerde olduğunu belirtti. Ekim ayında 28 milyon 645 bin olan toplam istihdamın yüzde 19,3’ünü tarımın karşıladığına, bu rakamın 2016 yılının Ekim ayında yüzde 19.5; bu yılın Temmuz- Ağustos aylarında yüzde 20.7 ve Eylül ayında yüzde 20.3 olduğunu bildiren Bayraktar, 2016 yılının Ekim ayında 27 milyon 267 bin olan toplam istihdamın da 1 yıllık sürede 1 milyon 378 bin kişi arttığına dikkati çekti.

‘TARIM, KADINLARDA İŞSİZLİĞİ 4,4 PUAN DÜŞÜRDÜ’

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, geçen yılın Ekim ayında, tarımda 2 milyon 981 bin erkek ile 2 milyon 554 bin kadının istihdam edildiğini vurguladı. Erkeklerin yüzde 15,1’inin, kadınların da yüzde 28,6’sının tarımda çalıştığını, tarımın işsizliği aşağı çeken önemli sektörlerden olduğunu belirten Bayraktar, Ekim ayında tarımın, kadınlarda işsizliği 4.4 puan düşürüp, yüzde 18,4’ten yüzde 14’e, erkeklerde ise 1.2 puan düşürerek, yüzde 9.7’den yüzde 8.5’e, toplamda işsizliği 2 puan düşürüp, yüzde 12.3’ten yüzde 10.3’e indirdiğini belirtti.

Başkan Bayraktar, ayrıca tarımda istihdamın her yıl temmuz ve ağustos aylarında zirveye ulaştığını, eylül ayından itibaren ise tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını kaydetti.