TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Ağustos ayında markette 35, üreticide ise 31 ürünün 21’inde fiyatlar geriledi veya değişmedi”

Ankara, 28 Ağustos (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında markette 35, üreticide ise 31 ürünün 21’inde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini söyleyerek , “markette 14 üründe, üreticide 10 üründe fiyat artışı, markette 14 üründe, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü oldu. Fiyat, markette 7, üreticide ise 9 üründe değişmedi” dedi.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ağustos ayında market fiyatlarında maydanoz, elma, pirinç, kuru kayısı, mısırözü yağı, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 17.62 ile en fazla şeftalide meydana geldiğini söyledi. Bayraktar, şeftalideki fiyat düşüşünü yüzde 14.12 ile salatalık, yüzde 10.83 ile domates, yüzde 9.09 ile havuç ve yüzde 5.95 ile yeşil mercimeğin takip ettiğini dile getirdi.

Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 49.04 ile yeşil soğanda görüldüğüne dikkat çeken Bayraktar, “Yeşil soğanı yüzde 14.89 ile marul, yüzde 7.10 ile limon, yüzde 6.74 ile süt ve yüzde 5.02 ile yumurta takip etti” dedi.

Üretici fiyatlarındaki değişim

Ağustos ayında üretici fiyatlarında, maydanoz, limon, elma, karpuz, kuru fasulye, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm ve zeytinyağında değişim olmazken, kuru soğanın yüzde 30.30 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 28.67 ile domates, yüzde 24.01 ile sivri biber, yüzde 21.18 ile yeşil fasulye, yüzde 15.38 ile şeftali takip etti. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 49.64 ile yeşil soğanda görüldü. Bunu yüzde 38.46 ile kuru incir, yüzde 33.40 ile nohut, yüzde 27.66 ile yumurta ve yüzde 16.79 ile marul izledi.”

Üretici-market fiyat farkı

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla, elma, kuru kayısı, karpuz, süt, domates ve salatalıkta yaşandı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 461.19 ile elmada görüldü. Bayraktar, “Elma 5.6 kat, kuru kayısı 5 kat, karpuz 4.1 kat, süt 3.5 kat, domates 3.4 kat, salatalık 3.3 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Bugün üreticide 67 kuruş olan elma markette 3 lira 76 kuruşa, 6 lira olan kuru kayısı markette 29 lira 90 kuruşa, 26 kuruş olan karpuz 1 lira 5 kuruşa, 1 lira 14 kuruş olan süt 4 lira 1 kuruşa, 69 kuruş olan domates 2 lira 36 kuruşa, 61 kuruş olan salatalık 2 lira 2 kuruşa satılmaktadır.” dedi.

Fiyat değişimlerinin nedenleri

Bayraktar, fiyat farklılıklarını şöyle açıkladı:

“Üreticilerde fiyatı artan ürünlerden en fazla fiyat artışı yeşil soğanda hasat edilen ürün miktarındaki azalma nedeniyle fiyat artışı yaşandı. Kuru incirde fiyat yeni sezona ait olduğu için geçen sezona göre fiyat arttı. Nohutta da benzer durum söz konusu oldu; fiyatta geçen yıla göre artış meydana geldi. Antep fıstığında ise yeni sezonda rekoltenin düşük beklenmesi fiyat artışına yol açtı. Sütte görülen fiyat artışında en son yapılan ihaleyle birlikte 6 aylık dönem fiyatı belirlenmesi etkili oldu. Fiyatı düşen ürünlere baktığımızda kuru soğan, domates, sivri biber, yeşil fasulye, şeftali, kabak, patates, salatalık gibi ürünlerde hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlar geriledi. Fındıkta ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fiyat açıklamasının ardından tüccarların fiyatları geri çekmesinden kaynaklı düşüş meydana geldi.”

(Tablolar)