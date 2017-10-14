TZOB Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

İstanbul, 14 Ekim (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Tat yayınladıkları yazılı açıklamalarla Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarımın, enerji ile birlikte en önemli iki stratejik sektörden biri olduğunu, öneminin de her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Bayraktar, tarımda çalışanların yarıya yakınını kadınların oluşturduğunu belirterek, “kırsalda çocukların bakımı ve ev işlerinin yanı sıra tarımın yükü de kadınların sırtında. 2.7 milyon kadın çiftçimiz, günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesini sağlıyor” dedi.

Erkeklerin ağırlıklı olarak tarım dışında çalışmasıyla, kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğini bildiren Bayraktar, “Haziran ayı rakamlarına göre, tarımda çalışan 5 milyon 757 bin kişinin yüzde 46.5’i olan 2 milyon 678 binini kadınlar oluşturuyor. Çalışan kadınların yüzde 30’u tarımda yer alıyor” dedi.

2012 yılında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıyla imzaladığı ortak protokol çerçevesinde, kadın çiftçilerin eğitimine başlandığını söyleyen Bayraktar, “Sosyal güvenlik, kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, iklim değişikliği ana eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda eğitim verdik.

Kadın Çiftçi, Genç Çiftçi, Sürü Yönetimi Elemanı Benim, SGK Bilgilendirme, Güvenli Traktör Kullanımı, Tarım Danışmanları, Zirai Mücadele İlaçlarının Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı, Ceviz Budama, Ziraat Odaları Otomasyon Sistemi, Mevzuat, Sulama, Tarım Sigortaları eğitimi verdiğimiz çiftçi sayısı 63 bini aştı. Çok daha fazla çiftçiye ulaşmak için bu eğitimlerimizi sürdüreceğiz.”

Bütün kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutlayan Bayraktar, kadın çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de azami gayreti göstereceklerini belirtti.

Tat, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle, tarıma emeği geçen bütün kadınların gününü kutladı.

Tat tarafından yayınlanan açıklamada, tarımsal üretimin sürekliliğini 50 yıldan bu yana birlikte çalıştıkları kadın çiftçilerle gerçekleştirdiğini, Bursa Mustafakemalpaşa, Bursa Karacabey ve İzmir Torbalı’daki Tat fabrikalarında çalışanların yüzde 26’sını kadılar oluştururken, birlikte çalıştığı sözleşmeli kadın çiftçilerin ise yüzde 7’yi oluşturduğu duyuruldu.