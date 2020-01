TZOB: Çiftçi, dört gözle borçların ertelenmesini bekliyor

İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin dört gözle tarımsal kredi borçlarının ertelenmesini beklediğini söyledi.

Bayraktar, “Bizim sık sık dile getirerek talep ettiğimiz, bu yıl doğal afet yaşayan ve kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu’nda beklememeli, bir an evvel çıkmalıdır” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarımda çözüm bekleyen yapısal sorunlarının yanı sıra finansmanın da çiftçiyi en fazla zorlayan konulardan biri olduğunu belirtte ve şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Çiftçimiz ürünü yetiştirmek için sürekli elini cebine atıyor ancak yılda bir kez gelir elde ediyor. Doğal afet olmaz, hasat iyi geçer ve ürün de makul bir fiyata satılırsa çiftçimiz borcunu kapatabiliyor.

\"Bu olmazsa çiftçimiz, borcunu sürekli ertelemek zorunda kalıyor. Doğal afetler, yapısal sorunlar, girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle tarımsal üretimden yeterli geliri elde edemeyen çiftçimiz, gittikçe artan miktarda daha fazla krediye ihtiyaç duyuyor.

\"Borcu borçla kapatmak durumunda kalan çiftçilerimizin sayısının çoğalması, faiz oranları ve masrafların yüksekliği nedeniyle çiftçimizin geri ödeme kapasitesi azalıyor, bundan dolayı da kredi borçları artıyor.

\"Yaşanan doğal afetler, pazarlama sorunları, artan üretim maliyetleri çiftçimizi, eski borcunu kapatmadan yeni kredi kullanmaya mecbur ediyor.\"

“Doğal afetler tarım üreticilerinin gelirlerini olumsuz etkiledi”

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle artan doğal afetlerin tarımsal üretim ve üretici gelirlerinin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, \"Üretici son yıllarda bir üretim dönemi boyunca her türlü afetle karşı karşıya kalabilmektedir. 2016-2017 yılı tarımsal üretim döneminin başından itibaren afetler çiftçimizin peşini bırakmamıştır. En son Antalya’da yaşanan afet, seralara ve narenciye bahçelerine büyük zarar vermiştir\" dedi.

Kar kış, yağmur çamur demeden gecesini gündüzüne katarak, zor şartlar altında üretime devam eden çiftçinin, her türlü desteği hak ettiğini belirten Bayraktar, şu konuların altını çizdi:

\"Çiftçimiz, 80 milyonluk ülke nüfusunun, 5 milyonun üzerindeki sığınmacı, mülteci ve yabancının, 40 milyona yakın turistin gıda güvencesini sağlıyor, 16-17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatı yapılmasına imkan tanıyor, 6 milyon kişiye istihdam yaratıyor.

\"Ülke milli gelirine 52,7 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu’nda beklememeli, bir an evvel çıkmalıdır.\"

Bayraktar takibe düşmemesi için Ziraat Bankası tarafından cari faizle yapılandırılan borçların da erteleme kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

\"Geçmişte cari faizle yapılandırılan bu borçlar kapsama alınmadığı için çiftçilerimizin bir bölümü borç ertelemesinden yararlanamadı ve mağdur oldu; bu sorun çözülmelidir\" diyen Bayraktar üst üste afet yaşayan çiftçilerimizin borçlarını bir defada ödeme imkanı olmadığını vurguladı.

Bayraktar, tarımsal kredi borç erteleme ve yapılandırmasının yanı sıra çiftçinin tarlada kalmasının ve üretimi sürdürebilmesinin sağlanması için faizsiz yeni uzun vadeli kredi imkanları sunulması gerektiğini de belirtti.