TZOB Başkanı Bayraktar: 'Torba Yasa'ya girecek' dediler', bekliyoruz

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, \"Sayın Başbakan’a 17 ilimizin kuraklıktan mağdur olduğunu borçlarının ertelenmesinin gerektiğini söyledim. \'Torba Yasa\'ya girecek\' dediler” ifadelerini kullandı.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Bayat İlçesi Ziraat Odası\'nın hizmet binasının açılışı için Çorum’a geldi. Bayraktar burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'de 800\'e yakın ziraat odasının yüzde 75\'inin kendi hizmet binasına kavuştuğunu, odaların ciddi bir faaliyet içinde olduğunu söyledi. Odalar tarafından bugüne kadar çiftçiler için 200 civarında Avrupa Birliği ile tarım ve kırsal kalkınma projesinin hayata geçirildiğini, alınan kaynakların çiftçilere hizmet olarak döndüğünü belirten Bayraktar, şunları söyledi:

“Tarım, dünyada enerji ile en stratejik ve en önemli sektörlerden biri haline geldi. Gelişmekte olan ülkelerin tüketim alışkanlıkları da değişti. Artık et yiyorlar, süt içiyorlar. Et demek, süt demek, ot demektir. Otunuz yoksa, yem bitkileri üretiminiz yeterli değilse, hububat üretiminiz yeterli değilse, hayvancılık yapamazsınız. Hayvancılığı da geliştirmeniz çok önemli. Dünya nüfusu 2050 yılında 9.5 milyarı bulacak. Üretimimizi dünyada yüzde 60 artırmak zorundayız. Türkiye olarak böyle bir konjonktürü fırsata çevirmek zorundayız. Bulunduğumuz coğrafyada kim var, Ortadoğu var, Orta Asya, Kuzey Afrika, Rusya, Doğu Avrupa var. Bunların hepsi Türkiye\'ye bakıyor. Türkiye\'nin üreteceği gıdaya ihtiyaçları var. Türkiye bu açıdan fevkalede önemli bir ülke. Biz sadece ülkemizi değil, aslında bu coğrafyayı beslemeye adayız. Hedeflerimizi buna göre koymak zorundayız. Bir süre önce sayın Başbakana da bir vesile ile söyledim. İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kuraklık var. 17 ilimiz kuraklıktan mağdur. Borçlarının ertelenmesi lazım ama, birkaç yıldan beri borcu ertelenmiş olan üreticilerimizin bir defa da bunu ödeme şansları olmadığı için uzun vadeye yayılmasını ve yapılandırılmasını talep ettim. Bunu takip ediyoruz. \'Torba Yasa\'ya girecek\' dediler, takip ediyoruz.\"

FOTOĞRAFLI