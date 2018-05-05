TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımın sorunlarını bir bakanlık çözemez

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, \"Tarımın sorunlarını bir bakanlık çözemez. Tarımın sorunları bütün paydaşların bir araya gelmesiyle çözülür. Gerçek bir desteklemeyle çözülür\" dedi.

Demre Ziraat Odası\'nın yeni hizmet binası törenle açıldı. Törene, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, Demre Emniyet Müdürü Kürşat Duman, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bahadır Sezgin, Antalya Ziraat Odaları Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Nazif Alp, Demre Ziraat Odası Başkanı Musa Sarıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Işık, ziraat odası başkanları ve üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Demre Ziraat Odası Başkanı Musa Sarıca, \"3 bin 500 üyemiz var. Zor koşullar altında hizmet verirken, size verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak için bu binayı yaptırdık. Bu bina Demre çiftçisinin yeni evi\" dedi.

\'473 BİN ÇİFTÇİMİZE EĞİTİM VERDİK\'

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ise konuşmasında Antalya\'nın turizmin ve örtüaltı tarımın başkenti olduğunu belirtti. Bayraktar, \"Türkiye\'nin örtüaltı üretiminin yüzde 48\'i Antalya\'da yapılıyor. Birçok ürünün üretiminde Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Her alanda varsınız. Kaliteli üretim yapıyorsunuz. Üretim yaparken, çiftçimize daha iyi hizmet vermek için odalarımız bu güzel hizmet binalarını yaptırıyor. Bu güzel binalarda, serada, tarlada bir şeye ihtiyacımız var; çiftçimizi bilgiyle buluşturmak. Çiftçimizi bilgi ve teknolojiyle buluşturamazsak bir yere varamayız. 2017 yılında 473 bin çitçimize eğitim verdik. 927 bin çiftçimizi fuarlara taşıdık. Artık odalarımızın makine parkı var. 200\'e yakın AB Kırsal Kalkınma Projesi\'ni yaşama geçirdik. Odalarımız üretim tesisleri kuruyor. 400 ziraat mühendisi proje üretiyor\" diye konuştu.

\'52 MİLYAR DOLARLIK GAYRİ SAFİ KATKI SAĞLIYOR\'

Çiftçinin ağır sorunları olduğunu belirten Şemsi Bayraktar, 2017 yılındaki doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin zararının karşılanması gerektiğini söyledi. Hükümetten, çiftçinin Ziraat Bankası\'na olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını beklediklerini aktaran Bayraktar, \"Üretim maliyetleri çok yüksek. Mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatları çok yüksek, dünya fiyatlarının üstünde. Bu girdilerle çiftçi üretim yapamaz. Girdi fiyatları mutlaka düşürülmeli. Bir dönüm seranın maliyeti 7- 10 bin lira. Geliriyse oluşacak fiyatlara bağlı. Tarım sektörü bu ülkenin ekonomisine 52 milyar dolarlık gayri safi katkı sağlıyor. 17 milyar dolarlık ihracat yapıyor. 5 milyon mültecinin karnını doyuruyor. Komşu ülkelerin başına gelen mülteci sorunu Türkiye\'nin başına gelse, var mı çevremizde bizi besleyecek bir ülke? Yok\" dedi.

\'OY İSTEYEN VEKİLLERE SORUNLARINIZI ANLATIN\'

Yeni açıklanan pakette tarımı destekleyecek bir şey bulunmadığını söyleyen Bayraktar, şöyle dedi:

\"Ecrimisil ödeyerek kamu arazilerinde üretim yapan çiftçiye \'En az 3 yıl ecrimisil ödediysen 10 yıl sonra bu arazinin fiyatının yarısını ödeyerek satın alabilirsin\' deniyor. Soruyorum; bu yarı fiyat tarım arazisi fiyatı mı olacak, yoksa turizm arazisi fiyatı mı? Bu nedenle diyorum ki tarımın sorunlarını bir bakanlık çözemez. Tarımın sorunları bütün paydaşların bir araya gelmesiyle çözülür. Gerçek bir desteklemeyle çözülür. Gerçek bir desteklemeyle çözülür. Şimdi seçim var. Milletvekilleri ve yeni adaylar size daha çok gelecek. Oy isteyecek. Oy isteyen vekillere sorunlarınızı anlatın. Anlatın ki çiftçiyi ilgilendiren, tarımın sorunlarını çözen TBMM\'de yasalar daha kolay çıksın. Kırsal kalkınmayı sağlamadıkça bu ülkede kalkınmayı, tarımsal üretimi artırmayı sağlayamazsınız.\"

Konuşmaların ardından 750 bin liraya mal olan Demre Ziraat Odası\'nın yeni hizmet binası açıldı. Yeni hizmet binası 1858 metrekarelik alanda, 3 katlı ve 480 metrekarelik kullanım alanına sahip. Binada hizmet odaları, toplantı ve konferans salonu gibi birimler yer alıyor.



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