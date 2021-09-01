TZOB Başkanı Bayraktar: Ağustosta üretici ve market fiyatları arasındaki fark 3 katına çıktı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın 3 katı aştığını belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ağustos ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi.

Geçen ay üretici ile market arasındaki fiyat farklarının 3 katı aştığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Marul ve sivri biber 3,3 kat, maydanoz 3,1, elma ve patlıcan 3, kabak 2,8 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticide 1 lira 45 kuruş olan marul 4 lira 83 kuruşa, 1 lira 95 kuruş olan sivri biber 6 lira 44 kuruşa, 69 kuruş olan maydanoz 2 lira 16 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan elma 6 lira 65 kuruşa, 2 lira olan patlıcan 5 lira 99 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan kabak 6 lira 11 kuruşa tüketiciye satılmaktadır. Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 233,10 ile marulda yaşandı. Marulu yüzde 230,26 ile sivri biber, yüzde 213,04 ile maydanoz, yüzde 202,27 ile elma ve 199,50 ile patlıcan izledi. Ağustos ayında markette 26, üreticide 18 üründe fiyat artışı, markette 15, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü gerçekleşti. Üreticide 5 ürünün fiyatı değişmedi. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,07 ile salatalık, en fazla düşen ürün ise yüzde 23,06 ile tavuk eti oldu."

Bayraktar, üreticide en fazla fiyat düşüşünün yüzde 41,88 ile kuru soğanda, en fazla fiyat artışı ise yüzde 95,71 ile salatalıkta yaşandığını bildirdi.

Kuru soğanda fiyat düşüşünün Amasya Bölgesi'nde hasadın başlamasıyla artan arzdan kaynaklandığını belirten Bayraktar, sivri biber ve domateste arz fazlalığının fiyatların düşmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Bayraktar, salatalık, patlıcan, kabak, yeşil fasulye gibi ürünlerde hasat edilen ürün miktarındaki azalmanın fiyatı etkilediğine dikkati çekti.

Patateste geçen yıl ürünün üreticinin elinde kalması sebebiyle bu yıl ekim alanındaki daralmanın fiyat artışına sebep olduğunu vurgulayan Bayraktar, limondaki fiyat artışına depolardaki ürünlerin azalması ve erkenci limon hasadına yeni izin verilmesinin sebep olduğunu belirtti.

"Üretim arzını belirleyen en önemli unsur sertifikalı tohumluk"

Bayraktar, tarımsal üretimde başta sertifikalı tohumluk olmak üzere girdi kullanımının, ürün arzını belirleyen en önemli unsur olduğunu belirtti.

Gıda arzına olan ihtiyacın daha da arttığı son günlerde tohumun öneminin de her geçen gün arttığına işaret eden Bayraktar, "Temel üretim girdisi olan kaliteli tohumluk, verimliliğe etkisi fazla olan girdilerin başında gelmektedir. Bu nedenle yüksek vasıflı tohumun zamanında ve uygun fiyatla çiftçilere ulaştırılması üretimin artırılması için gereklidir." ifadelerini kullandı