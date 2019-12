-Two Nations Cup İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ve Yunan takımlarının karşı karşıya geldiği ''Two Nations Cup'' turnuvasında, Anadolu Efes birinci oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda ilk gün Panathinaikos'u 84-76 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, bugün de güçlü rakibi Olympiakos'u 25 sayı farkla 87-62 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak bitirdi. Turnuvada birer galibiyetleri bulunan Fenerbahçe Ülker ikinci, Olympiakos da üçüncü olurken, yaptığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 4. sırada yer aldı. -Anadolu Efes iddialı olduğunu gösterdi- Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir revizyona giderek, Stanco Barac, Ermal Kurtoğlu, Ersan İlyasova, Dusko Savanovic, Sasha Vujacic, Esteban Batista, Tarence Kinsey, Vladko Ilievski ve Doğuş Balbay gibi önemli oyuncuları renklerine katan Anadolu Efes, turnuvada sergilediği performansla bu sezon hem THY Avrupa Ligi hem de Beko Basketbol Ligi için iddialı olduğunu gösterdi. Birçok oyuncusu 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda görev aldığı için tam takım olarak sadece bir hafta birlikte antrenman yapabilme fırsatı bulan lacivert-beyazlı takım, Panatkinaikos ve Olympiakos karşısındaki mücadelesiyle ilerisi için ışık verdi. -Fenerbahçe Ülker'de sakatlık sıkıntısı- Two Nations Cup turnuvasında ilk gün Olympiakos'a 88-78 yenilen Fenerbahçe Ülker, ikinci gün Panathinaikos'u 71-61 mağlup ederek, organizasyonu bir galibiyetle ikinci sırada bitirdi. Sakatlıkları nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun olarak organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertli takım, gerçek kimliğini yansıtamadı. Fenerbahçe Ülker, sakatlıkları bulunan oyuncuları Roko Ukic, Mirsad Türkcan, Marko Tomasın eksikliğini hissetti. Sarı-lacivertli takımda Ukic takımla birlikte çalışmalara başlarken, Mirsad Türkcan'ın 15 gün sonra takıma katılacağı, Marko Tomas'ın ise 3 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi. -Turnuvanın en değerli oyuncusu Tarence Kinsey- Anadolu Efesli Tarence Kinsey, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. ABD'li oyuncu özellikle bugün Olympiakos ile yapılan maçta ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Fenerbahçe Ülker-Panathinaikos maçından sonra düzenlenen törende, THY Avrupa Ligi Hakem Direktörü Costas Rigas, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Selim Terzi, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Kinsey ile organizasyona katılan takımlara plaket verdi. Öte yandan, basketbolseverler turnuvaya fazla ilgi göstermedi. İki gün süren turnuvada yapılan 4 karşılaşmayı 2 bin civarında seyirci takip etti.