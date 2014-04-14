Twitter'ın üst düzey yöneticileri Türkiye'de

Twitter'ın iki numaralı ismi Colin Crowell Türkiye'ye geldi. Yerel seçim sürecinde, Twitter'in kapatılması ile sosyal medyanın denetimi, vergilendirilmesi tartışması alevlenmişti. Crowell'in temaslarında bu konular masada olacak.

Twitter'ın uluslararası kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Colin Crowell ve beraberindeki heyet, saat 14.00'te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu binasına kapalı otoparktan giriş yaptı.

Twitter temsilcileri, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ile görüşecek.

Görüşmede Twitter'ın Türkiye'de ofis açması konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

BTK Başkanı'ndan açıklama

BTK Başkanı Tayfun Acarer, görüşmeyi Twitter'ın 3 üst düzey yöneticiyle yapacaklarını ve daha çok uygulanmayan mahkeme kararları üzerinde duracaklarını açıkladı.

100'e yakın mahkeme kararı bulunduğunu belirten Acarer, görüşmeye Başbakanlık'tan bazı yetkililerin de katılabileceğini belirtti.

'Özellikle mahkeme kararalarının uygulanmasını istiyoruz'

Acarer, "Özellikle mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Sürekli dava konusu olan konularla ilgili, özellikle vatandaşların şikayetleriyle ilgili taleplerin kısa sürede yerine getirilmesini isteyeceğiz" dedi. Acarer, yetkililerin Türkiye'nin görüşlerini bildiğini ifade etti.

Öncelikle mahkeme kararlarının sonuçlanmasını istediklerini dile getiren Acarer, "Sadece mahkeme kararları değil bundan sonraki süreçlerde de benzer sıkıntılar yaşanabilir. Biz bunların toptan çözülmesini istiyoruz" dedi.

'Sosyal sorun haline geldi'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütli Elvan'ın görüşlerini ilettiklerini anlatan Acarer, "Bu bir sosyal sorun haline geldi. Biz bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Twitter'ın uygulamadığı 100'e yakın mahkeme kararı var. Ama onun dışında vatandaşlardan gelen talepler var. O da önemli" diye konuştu.

Twitter yetkilileri ile yapılacak görüşmenin ortak uzlaşma ile sağlandığını ifade eden Acarer, görüşme sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, çeşitli kullanıcıların hesaplarının askıya alınması yönünde farklı mahkemelerden alınmış kararları dikkate almadığı gerekçesiyle, Twitter'a erişimi Mart ayında engellemişti.

Anayasa Mahkemesi'nin, anayasada yer alan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle, Nisan ayı başında söz konusu kararın iptal edilmesine yönelik karar aldı; ardından erişim engeli kaldırıldı.

Toplantı sonrası soruları yanıtsız bıraktılar

BTK'ya saat 14.00'da gelen Twitter'ın uluslararası kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Colin Crowell ve beraberindeki heyet, saat 17.40'da kurumdan ayrıldı. Heyeti, BTK Başkanı Tayfun Acarer uğurladı.Acarer, Twitter yetkililerini uğurlamasının ardından basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorularına, "İyi geçti" yanıtını verdi.Başka bir soru üzerine Acarer, bugün görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyledi.Twitter'ın Türkiye'de ofis açıp açmayacağına ilişkin soruyu ise Acarer, gülümseyerek, yanıtsız bıraktı.