Twitter'ın kurucusu işi bırakıyor

T24 - Twitter’ın kurucularından Biz Stone, dün yaptığı açıklamada Twitter’dan ayrılacağını ve sosyal iletişim kanalının eski CEO’su Ev Williams ile bir araya gelerek teknoloji şirketi Obvious’u hayata geçireceğini açıkladı.



Stone, bir süredir Twitter’la arasındaki mesafeyi giderek açarken, Mart ayında Huffington Post gazetesi için danışmanlık yapmaya başlamıştı. Bir ay sonra Fortune dergisinde bir makalesi yayımlanan Stone, Twitter’ın yönetimindeki değişimler ve ürünleri gereğinden hızlı piyasa sürmesinden dolayı eleştirmişti. Aynı dönemde, Williams Twitter’da rolünü azaltacağını ve yeni girişimler peşinde olacağını açıklamıştı.



Hürriyet’in Huffington Post’tan aktardığına göre dün özel blogunda yorumlarda bulunan Stone, “Google’daki blog takımına 2003 yılında katıldığımda, elde etmek isteyeceğim birçok şeye fazlasıyla sahiptim… Öyle görünüyor ki yakın arkadaşlarım ve ömür boyu ortaklarım Evan Williams ve Jason Goldman ile çalışmaya başlayacapğım” dedi.



Stone “okullara, kar amacı gütmeyen kurumlara ve şirketlerin danışmanlık kurullarına daha fazla odaklanmak, ayrıca The Biz ve Livia Stone Derneği’ne vakit ayırmak istediğini” belirtti.