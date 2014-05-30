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Dünya

Twitter'ın gizemli kullanıcısı takipçilerine para dağıtıyor

Twitter'da 119 bin takipçisi olan gizli bir kullanıcı gayrimenkul sektöründe elde ettiği servetini topluma eğlenceli bir yolla dağıtmak istediğini belirtti

30 Mayıs 2014 12:19

Twitter'da kimliği bilinmeyen @Hiddencash (Gizli para) adlı bir kullanıcı, şifreli tweetler atarak takipçilerini para dolu zarflara yönlendiriyor. Gizemli kişi bugüne dek 5 bin dolar dağıttı.

Hayırsever kullanıcı takipçilerini ABD ’nin San Francisco ve San Jose şehirlerinde farklı noktalara yönlendiriyor ve ipuçlarını takip eden Twitter kullanıcıları, zarf dolusu para buluyor. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre hayırsever, servetini gayrimenkul sektöründe elde ettiğini ve topluma bir şeyleri geri vermek istediğini belirtiyor. Hayırseverin San Francisco’da bir bölgeyi tarif eden tweetlerinden biri şöyle: “Taş plak öldü diyorlar. Ama o hâlâ yaşıyor. Hem de adı aşkın zıttı olan bir sokakta.” Time dergisine ismini açıklamadan konuşan hayırsever, amacının ‘insanların biraz gülümsemesini sağlamak’ olduğunu söylüyor. Gizlenen paralar sandalyelerin altında ya da telefon kulübelerindeki zarflarda bulunuyor. Define avına çıkanlardan San Franciscolu Miles Tokatz, “Kız arkadaşımı işten alıyordum. Twitter’a baktım ve son ipucunun bulunduğum yere iki blok uzakta olduğunu gördüm” diyor. Hayırseverin Twitter’da 119 binin üzerinde takipçisi var.

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