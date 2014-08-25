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Twitter'ın 2. ismi bugün 2. kez Türkiye'de

BTK ile Twitter yetkililerinin bugün yapacakları görüşmede, Twitter yetkililerinden Türkiye'de ofis açmalarının yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye'de yapmaları istenecek

25 Ağustos 2014 12:30

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Twitter'ın üst düzey yetkilileri bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Gündemde Twitter'ın Türkiye'de ofis açması var.

Türkiye ’de Twitter’ın 20 Mart’tan itibaren 13 gün boyunca kapalı kalması ve Anayasa Mahkemesi kararıyla açılmasının ardından, Twitter ile BTK’nin görüşmeleri sürüyor. BTK ile Twitter yetkililerinin bugün yapacakları görüşmede, Twitter yetkililerinden Türkiye'de ofis açmalarının yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye'de yapmaları istenecek.

BTK Başkanı Tayfun Acarer ve beraberindeki heyet ile Twitter'ın Uluslararası Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Colin Crowell arasındaki ilk görüşme 14 Nisan'da gerçekleşmişti.

Acarer ve beraberindeki heyet, Twitter'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Sinead McSweeney başkanlığındaki heyet ile 21 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de ikinci kez bir araya gelmişti. Dublin'deki ikinci görüşmede en somut gelişme, "Türkçe canlı destek hattının kısa süre içinde devreye gireceğinin" açıklanması olmuştu.

Acarer, Ankara 'daki ilk toplantıyla Twitter ile resmi temasın sağlandığını, ikinci toplantıda ise teknik konuların ele alındığını belirtmişti.

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