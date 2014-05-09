'Twitter'ı yasaklayanın AB'de yeri yok'

Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Lüksemburg eski Başkanı Jean-Claude Juncker, "Twitter'ı yasaklayanların Avrupa Birliği'nde yeri yok" dedi.

Avrupa Sosyalist Partisi adayı Martin Schulz ile Avrupa Halk Partisi adayı Jean-Claude Juncker, bir televizyon programında karşı karşıya geldi.

Tartışma programında Türkiye konusu ön plana çıktı. Avrupa Halk Partisi'nin adayı Jean-Claude Juncker, "Twitter'i yasaklayanların Avrupa Birliği'ne girişi mümkün olamaz" ifadesini kullandı.



'Tam üyelik kapılarını kapatacağım'



Lüksemburg eski Başbakanı Juncker, başkan seçilmesi halinde 5 yıl boyunca Türkiye'ye tam üyelik kapılarını kapatacağını ve ağırlığı mali konulara vereceğini söyledi.

Jean-Claude Juncker, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in 1999 yılında Helsinki'de yapılan zirvede Türkiye'ye adaylık statüsü vermekle tarihi bir hata işlediğini de iddia etti.