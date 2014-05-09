T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Twitter'ı yasaklayanın AB'de yeri yok'

Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Lüksemburg eski Başbakanı Juncker, başkan seçilmesi halinde 5 yıl boyunca Türkiye'ye tam üyelik kapılarını kapatacağını söyledi

09 Mayıs 2014 18:50

Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Lüksemburg eski Başkanı Jean-Claude Juncker, "Twitter'ı yasaklayanların Avrupa Birliği'nde yeri yok" dedi.    

Avrupa Sosyalist Partisi adayı Martin Schulz ile Avrupa Halk Partisi adayı Jean-Claude Juncker, bir televizyon programında karşı karşıya geldi.

Tartışma programında Türkiye konusu ön plana çıktı. Avrupa Halk Partisi'nin adayı Jean-Claude Juncker, "Twitter'i yasaklayanların Avrupa Birliği'ne girişi mümkün olamaz" ifadesini kullandı.


'Tam üyelik kapılarını kapatacağım'


Lüksemburg eski Başbakanı Juncker, başkan seçilmesi halinde 5 yıl boyunca Türkiye'ye tam üyelik kapılarını kapatacağını ve ağırlığı mali konulara vereceğini söyledi.

Jean-Claude Juncker, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in 1999 yılında Helsinki'de yapılan zirvede Türkiye'ye adaylık statüsü vermekle tarihi bir hata işlediğini de iddia etti.

ETİKETLER

Jean Claude Junckerabtürkiyetwitteryasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24