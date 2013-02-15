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Twitter'dan hakarete ilk ceza geldi

Manken Nilay Dorsa'ya Twitter'dan hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davada, sanığa 5 ay hapis, 1.500 lira para cezası verildi

15 Şubat 2013 16:05

İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi “Twitter”üzerinden manken Nilay Dorsa'ya “tehditte bulunduğu” gerekçesiyle bir sanığın 5 ay hapis ve “hakaret ettiği” gerekçesiyle de 1.500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Verilen hükmün açıklanmasının 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakılması kararlaştırılan bu dava, Türkiye'de twitter üzerinden yapılan tehdit ve hakaret suçlamalarına ilişkin hapis cezası verilen ilk dava olma özelliği taşıyor.

İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir önceki duruşmada hakkında yakalama emri çıkarılan sanık Sercan Dinçşahin katıldı. Davacı manken Nilay Dorsa'yı ise avukatı Ömer Turkanlı temsil etti.

Duruşmada, sanık Dinçşahin hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edildiği ve Dinçşahin'in savunmasını verdiği tutanağa geçirildi. Söz alan Nilay Dorsa'nın avukatı Ömer Turanlı, suçun sabit olduğunu belirterek, sanık Dinçşahin'in cezalandırılmasını talep etti.


'Pişmanım, beraatimi istiyorum'


Duruşmanın biteceği bildirilerek son sözü sorulan sanık Sercan Dinçşahin ise, “Ben bir anlık kızgınlıkla tweet yazdım. Pişmanım, beraatimi istiyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan Hakim Cemil Gedikli, “tehdit” eylemi sabit görülen sanık Sercan Dinçşahin'in, eylemine uyan TCK'nın 106/1. maddesi gereğince, suçun işleniş şekli ve sanığın kişiliği de dikkate alınarak 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Yargılama sırasındaki davranışlarını lehe takdir indirimi nedeni olarak kabul eden ve 1/6 oranında indirim uygulayan Hakim Gedikli, sanık Dinçşahin'in 5 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Sanığa verilen bu cezanın açıklanmasının, 5 yıllık denetimli serbestlik süresi ve bir daha suç işlememe şartıyla geri bırakılmasına hükmeden Gedikli, yine twitter üzerinden “hakaret” suçundan verdiği bin 500 TL adli para cezası hükmünün açıklanmasını da, aynı şekilde 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.


Avukat Turanlı: Bu örnek bir karardır


Duruşma çıkışa AA mahabirine bir açıklama yapan Dorsa'nın avukatı Ömer Turanlı, sosyal medya da olsa insanların kimseye hakaret etme ve tehditte bulunma haklarının olmadığını belirterek, “Bugün verilen hapis cezası kararı, umarım twitter üzerinden insanlara umursamadan hakaret eden ve tehditte bulunan insanlara caydırıcı bir örnek teşkil eder. Mahkemenin kararı, twitter üzerinden hakarete uğrayanlara yol gösterecek cesur ve doğru bir karardır. Bu tür kararlarla, mağdur edilen insanlar hukuki olarak yalnız olmadıklarını anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

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