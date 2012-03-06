T24- Son olarak şarkıcı Murat Boz’un ‘Twitter üzerinden hakaret’ şikâyetiyle ilgili verilen takipsizlik kararı, bu alandaki boşluğu tekrar gündeme taşıdı. Hukukçular, özellikle ABD merkezli sosyal paylaşım siteleriyle ilgili şikâyetlerde, bu konuda ikili bir anlaşma olmadığı için sürecin çok uzadığını belirterek, Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırdılar.

Hürriyet'ten Murat Kazancı'nın haberine göre, şarkıcı Murat Boz, internet üzerinden sosyal paylaşım sitesi ‘Twitter’da kendisine atılan hakaret içerikli mesajı (tweet) yargıya taşıdı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bağlantı bilgilerinin ABD ile Türkiye arasında anlaşma olmaması nedeniyle tespit edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bu son örnekte olduğu gibi, ‘Twitter’ mesajlarıyla ilgili suç duyurularının çoğunlukla takipsizlikle sonuçlanması, hukukçular arasında “Twitter’dan hakaret serbest mi” tartışması başlattı.

'Yasal boşluk var'

Ortak görüş, sosyal paylaşım siteleri konusunda yasal bir boşluk bulunduğu yönünde. Görüşler şöyle:

Prof. Dr. Ersan Şen (Ceza Hukukçusu): “Twitter’da yapılan suçlarda iş TBMM’ye ve Adalet Bakanlığı’na düşüyor. Ülkeler arası anlaşma yapılmalı. Şikâyetçi hakaret edenin ismini veriyorsa, bu kişinin evi aranıp, bilgisayarına el konulabilir.”

Avukat Gizem Tan (Bilişim Hukuku Uzmanı): “Sosyal medya üzerinden işlenen suçlar için ABD ve Türkiye arasında yapılmış bir sözleşme olmadığından, Twitter’ın ABD’deki merkezinden IP adres bilgilerinin istenmesi çok uzun sürüyor ve Twitter cevap vermeyince takipsizlik ile sonuçlanıyor. Twitter’ın IP adresini vermesi durumunda verilen adresi kullanan kişiye ulaşılır. Savcılığın mahkemeye başvurması üzerine adli süreç başlar.”

Avukat Cem Murat Sofuoğlu: “Sosyal medyada yazılanlarla ilgili kişisel hakaret davası açılabilir. Ancak hakaret ettiği iddia edilen kişi bunu reddederse durumun tespit edilmesi gerekir. Tespit edilebilmesi için de ABD ile bir anlaşmanın mutlaka yapılması gerekli. Burada hukuki boşluk söz konusu. Bunu giderecek olan Adalet Bakanlığı’dır.”

Avukat Gökhan Ahi (İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Başkanı, Adli Bilişim Uzmanı): “Twitter, Youtube, Facebook gibi en popüler servisler ABD hukukuna tâbi, ABD merkezli şirketler. Bu servislerden bilgiler, sadece ABD mahkemelerinin talebi üzerine veriliyor. ABD ile adli yardım anlaşmamız olsa dahi, sadece yazışmak bile birkaç ayı bulabilir. ABD’nin de taraf olduğu Siber Suçlar Sözleşmesi, Türkiye açısından yürürlüğe girerse, bu tip taleplere cevap verilmesi kolaylaşacaktır.”

En iyi yöntem bireysel şikâyet

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Twitter şikayetleriyle ilgili süreci şöyle anlattılar: “Türkiye temsilciliği olmadığı için, Twitter’la ilgili şikayetlerde savcılıklar Adalet Bakanlığı yoluyla ABD’den bilgi istemek zorunda. Adalet Bakanlığı, adli yardım kapsamında ABD Adalet Bakanlığı’na başvuruyor. ABD Adalet Bakanlığı da, Twitter genel merkezinden bilgi istiyor. Ancak Twitter bu yönde taleplere genellikle cevap vermiyor. Cevap gelmemesi durumunda Türkiye’deki savcılığın yapacağı bir şey yok. Bu nedenle şikâyetçinin bireysel olarak Twitter’ın merkezine başvurması gerekiyor. Eğer Türkiye’den bir siteyse ya da Google gibi Türkiye temsilciliği varsa IP istenebiliyor."

Yasa sadece Türk sitelere işliyor

Türkiye’de siber suçlarla mücadele, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun üzerinden yürütülüyor. Kanun, internet toplu kullanım sağlayıcılarını, konusu suç oluşturan içerikleri önleyici tedbirler almak ve iç IP (internet protokol) dağıtım loglarını elektronik ortamda sistemlerine kaydetmek ve gerektiğinde adli makamlara vermekle yükümlü kılıyor. Ancak kanun Türkiye’de ofisi bulunmayan siteleri bağlamıyor