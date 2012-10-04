Twitter'dan Başbakan'a küfür edince görevden alındı

Polis Akademisi Öğretim görevlisi Yrd.Doç.Dr. Önder Aytaç twitter hesabında bu sefer Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfürlü mesajlar yazınca Polis Akademesi’ndeki görevinden alındı. Aytaç twitter adresinden, “Kapat be dershaneleri Ustaaaaammmmk!..” mesajını atmıştı.

Önder Aytaç görevden alınmasından sonra yine twitter’dan hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’a tepki gösterdi. Önder Aytaç görevden alınmasının hukuksuz olduğunu öne sürerken attığı tweete şu cümleleri sarf etti: “ Muhafazakar şef mıfuhrermı ve gururlanma Padisahım senden büyük allah var X 10000000000 kez hemde” Twitter da attığı küfürlü mesajları ile tanınan Önder Aytaç, 2 yıl önce de Hanefi Avcı’ya bir internet sitesinde kaleme aldığı yazıda küfür etmiş, Hanefi Avcı tarafından mahkeme verilmişti. Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Samanyolu TV programcısı Yrd. Doç. Dr Önder Aytaç, Twitter hesabı @onderaytac adresinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Kapat be dershaneleri Ustaaaaammmmk!.. ” şeklinde yazdı. Tepkiler üzerine, kez “Sehven oldu, parmaklarım klavyeye büyük geldi” diye açıklama yapmasına rağmen,işte bu yazı Önder Aytaç’ın Polis Akademesi Öğretim görevinin de sonu oldu.

Önder Aytaç twitterdan görevden alındığını duyurarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve gazeteci Elif Çakır’ı hedef aldığı mesajlarında şunları yazdı: “Veeeee hukuku ayaklar altına alarak genel müdürün onayı ile polis akademindeki görevime son verdiler :)))) Allah büyük. Akademi Başkanını benden dolayı tehdit etme, korkutma, lojmandan atma, korumalarını çekme, hep susmam yazmamam için tehtidlerdi. Sonra MİT takib aldı. Telefon ve fiziki olarak, kursları kesme ve medyadan saldırma, tv’lere amborga koyma oldu. Neden ??? Susmam için :) ve şimdi de hukuku ayaklar altına alarak 23 yıllık hocalığıma son verdiler. Neden susmadığım için :) Allah büyük Beşir hoca hemde çok. Bekleyelim ve görelim. Ne olacak. Yargı süreci de başlayacak. Muhafazakar Şef mi Fuhrer mı ve gururlanma padişahım senden büyük Allah var X 10000000000 kez hemde. Makalelere son sürat devam ve bugünlerde geçecek. Allah büyük. Moralim de bozuk değil, bozuk olanların bunları yapacağını biliyordum, görüyordum :)) Elif Çakır’ı da bilinçli olarak kullandılar. Çünkü hanımefendi diye ana hanım olsa da efendi mi tereddütlerim var :)

Önder Aytaç bu yazılarından sonra kendisine gelen mesajları twitterdan duyururken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Alex arasında benzetme olup olmadığına dikkat çeken şu twitte attı: “Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçeli Alex de Souza arasındaki en önemli benzerlik nedir sizce ?”

Önder Aytaç’ın 2 yıl önce de samanyoluhaber.com internet sitesinde Hanefi Avcı’ya küfür ve hakaretler ettiği yazısı şöyleydi: “Hanefi Avcı’nın kitabından alıntılamalar/örneklemeler yaparak devam edecek olursak; Avcı, tam da HSYK tartışmalarının sürdüğü ve hâkim savcıların atamalarının yapılamadığı, Hükümet ile HSYK’nın gerilim yaşadığı günlerde yayınladığı kitabında; son 8-10 senede atanan tüm özel yetkili mahkeme hâkim ve savcılarının emsalleri ile değiştirilmesi gerektiğini, kitabının içinde sayfa 300 de söylemektedir. İsterseniz buradan yakın!.. Ben demedim mi size Avcı’nın (ç)enesi ve para(digma)ları söz konusu diye. Adam her haliyle; ‘...küçük dağları ben yarattım, büyükleri amcaoğlu...’ diyor. Ama kabahat sende değil. Ben de ve benim gibi olanlarda. Çünkü senin g..ünü biz kaldırdık. Ama kalkan g..ünü indirmek de benim boynumun borcudur Hanefi Avcı... Ve sen kimsin ya!.. Böylesi saygısızca bütün adli sistemi karalamaya çalışıyorsun.”