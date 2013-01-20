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Twitter'dan Bakan Şahin'e 'şiddet görüyorum' diyen kadına koruma

Fatma Şahin, twitter aracılığıyla eşinden şiddet gördüğünü söyleyen kadına koruma sağladı

20 Ocak 2013 13:53

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bir kadının, sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla ilettiği ”eşimden şiddet görüyorum” mesajı üzerine bakanlığın ilgili birimini harekete geçirerek, kadının koruma altına alınmasını sağladı.

Şahin, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook’ta açtığı hesaplarla bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veriyor, yeni hizmetleri takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal paylaşım sitelerinden gelen ihbarı ise Bakan Şahin, ilgili birimleri yönlendiriyor.

Vatandaşlar, Twitter’daki takipçi sayısı 200 bine yaklaşan Bakan Şahin ile sorunlarını da paylaşabiliyor. Bir kadından ”eşinden gördüğü şiddet dolayısıyla intihar edecek duruma geldiği” yönünde tweet alan Şahin, kadına direkt mesaj atarak numarasını aldı. Telefonla kadına ulaşan Bakan Şahin, yaşananlarla ilgili aldığı detaylı bilginin ardından Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Kadına ulaşan bakanlık yetkilileri, kadının koruma altına alınmasını sağlarken sosyal destek hizmeti de sundu.

Ayrıca engelli oğlu için bakım hizmeti isteyen bir kadının da mesajları üzerine gerekli çalışmaları başlatan Şahin, engelliler veya sosyal yardıma ihtiyaç duyanlardan gelen taleplerle de yakından ilgileniyor.

Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına da Twitter ve Facebook hesapları bulunuyor. Bakanlıkta kurulan bir birim tarafından yönetilen bu sayfalarda gelen sorunlar değerlendiriliyor, çalışmalar hakkında da bilgiler veriliyor.

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