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Dünya

Twitter'dan acil yardım planı

Londra İtfaiye Müdür Yardımcısı Dexter: Sosyal medyanın vazgeçilmezliği ortada, halkla nasıl iletişim kuracağımıza ve onların bize nasıl ulaşabileceklerine ilişkin yolları geliştirmemiz önemli

19 Aralık 2012 22:18

Londra itfaiyesi, Twitter üzerinden yangın ihbarları almaya hazırlandıkları bildirildi. Acil durumlarda daha hızlı ve etkin olabilmek adına, sosyal medyadan faydalanmanın yerinde olacağı belirtildi.

Fakat itfaiye yetkilileri, sosyal medyayı 24 saat takip etmedikleri için, bu uygulamayı doğru bulmadıklarını ifade etti.

Londra İtfaiye Müdür Yardımcısı Rita Dexter, " 1 milyardan fazla kişi Facebook, yarım milyar kişi Twitter kullanırken sosyal medyanın vazgeçilmezliği ortada. "Halkla nasıl iletişim kuracağımıza ve onların bize nasıl ulaşabileceklerine ilişkin yolları geliştirmemiz önemli" dedi.

İngiltere'de çoğu acil servis ekibi, yangın ihbarlarının tespitinde sosyal medyayı kullanıyor.

Londra'da ocak ayında çıkan büyük bir yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, birçok bilgiyi sosyal medya aracılığıyla toplamıştı.

Polis helikopteri havalanamadığından, Londra itfaiyesi Twitter üzerindeki takipçilerine, olabildiğince çok fotoğraf çekip durumu tarif etmeleri için çağrı yapmış, olay yerine 75 75 itfaiyeci gönderilmişti.

İtfaiye yetkilileri, en baştan bu kadar çok sayıda itfaiyeci gönderilmemiş olsa yangının söndürülmesinin zorlaşacağını dile getirdi.

Twitter ayrıca, kamuoyunda farkındalık yaratmak için de kullanılıyor; özellikle şenlik ateşi gecesi gibi zamanlarda.

Şu anda @LondonFire hesabınının 30 binden fazla kişi tarafından takip edildiği kaydedildi.

 

'30 milyon acil çağrı'

 

Dexter, İngiltere'deki acil yardım hattının kurulduğu günleri hatırlatarak, "1935'te ilk kurulduğunda, insanlar acil durumları bildirmek için 999'u aramanın işe yaramayacağını düşünüyordu. Şimdi, British Telekomünikasyon her yıl 30 milyon acil çağrı alıyor" dedi.

Dexter'a göre, "acil durumları hızla ve etkin şekilde bildirebilmelerinin yeni yolları aranmalı ve sosyal medyada bunun cevapları olabilir" vurgusunda bulundu. (bbcturkce)

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