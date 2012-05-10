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Dünya

Twitter'dan ABD mahkemesine: Tweetler bizim vermeyiz

Twitter, bir ABD mahkemesinin kullanıcılarının mesaj geçmişlerini açıklaması konusundaki kararına karşı çıkıyor

10 Mayıs 2012 13:17

New York eyaletinde bir mahkeme Twitter'dan geçen yıl ''Wall Street'i İşgal Et'' protestolarına katılan bir eylemcinin mesaj geçmişini mahkemeye teslim etmesini istedi.

Twitter, yargıcın mesajların kullanıcılara değil, mesajlaşma servisini sunan internet sitesine ait olduğu yönündeki kararına karşı çıkıyor.

Twitter'ın avukatı Ben Lee ''Twitter'ın hizmet kullanım şartları açıkça kullanıcıların yarattıkları tüm içeriğe sahip olduklarını gösteriyor. Mahkemeye karşı çıkışımız bu konuda kullanıcılarımızın haklarını korumaya kararlı olduğumuzun bir göstergesi'' dedi.


Boston yürüyüşü


Davanın odağında New Inquiry adlı internet sitesinin yöneticisi Malcolm Harris yer alıyor.

Harris 1 Ekim'de Brooklyn köprüsü üzerindeki protesto gösterisi sırasında yüzlerce başka eylemciyle birlikte tutuklandı.

Savcılar, Harris'in Twitter'da yazdığı mesajlarda polislerin ''trafiği tıkamayın'' emrinden haberdar olduğunun açıkça anlaşıldığını iddia ediyor.

Harris'in avukatı mahkemenin tweetlere ulaşmasını engellemeye çalıştı, ancak yargıç mesajların yayınlandıkları andan itibaren Twitter'ın malı haline geldiğine karar verdi.

Bu durumda sanık Amerikan anayasasının 4. maddesinden yararlanamıyor. Bu madde bireyleri haksız arama ve elkoymalardan koruyor. Twitter'ın avukatları ise yargıcın sitenin işleyişini yanlış anladığını söylüyor.


Anayasal haklar


American Civil Liberties Union internette yayınladığı bildiride ''Bu önemli bir konu. Yargı insanların internetteki aktiviteleri ile ilgili bilgi toplama teşebüsslerinde giderek daha da agresifleşiyor'' dedi.

Kuruluş açıklamasında ayrıca ''Bireyler kendi anayasal haklarını koruyamıyorsa internet şirketleri bunu yapmakla sorumludur'' dedi.

Enders Analiz'den Medya Uzmanı Benedict Evans, Twitter'ın mahkemenin talebine karşı çıkmasının önemli bir nedeninin de gelecekte benzer davalara karıştırılmamak olduğunu düşünüyor.

Evans ''Twitter, diğer bütün internek şirketleri gibi yüklenen içerikten kullanıcıların sorumlu olmasını istiyor. Aksi halde yazılan her tweeti kontrol etmek zorunda kalır'' dedi.

Evans sözlerine ''Twitter kendisini bir eposta servisi gibi görüyor. Nasıl eposta servisleri yazılanların içeriğinden sorumlu tutulamıyorsa Twitter'da tweetlerle ilgili sorumluluk almak istemiyor'' diyerek devam etti.

Ancak Twitter'ın davalara karışmaktan tamamen kurtulması çok da olası değil. ABD mahkemeleri daha önce eposta hizmeti veren şirketlerden kayıtlarındaki epostaları mahkemeye teslim etmelerini talep etmişti.

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