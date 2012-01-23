twitter’daki düello yargıya taşınıyor







Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç arasında twitter’de başlayan İsrail düellosu sürüyor. Bekaroğlu, “kendisine ‘Sahibinin resmi ile münasip bir çamur’ diyen bakan hakkında hakaret davası açmayı düşündüğünü söyledi. “Böyle bir geleneğim yok. Ama, bakanın ağır hakareti var” diyen Bekaroğlu, Bakan Kılıç’la iddialarından geri adım atmadı. Bekaroğlu, “Maç sırasında İsrail karşıtı slogan atan gençlerle suç duyurusu hükümet bilgisinde yapılmıştır. İlgili bakanlık Spor bakanlığıdır” dedi.



Bekaroğlu ile Bakan Kılıç’ı kapıştıran olay 24 Kasım 2011 tarihinde Kayseri’de, Kaski Spor ile Maccabi Bnot takımları arasında oynanan Euro CUP kadınlar basketbol müsabakası sırasında İsrail aleyhine slogan atan 30 genç hakkında dava açılmasından kaynaklanıyor. Savcılık soruşturması kabul edilince slogan atanlarla dava açıldı.

Bekaroğlu: Hükümetin müdahalesi ile açıldı



Mehmet Bekaroğlu, İsrail karşıtı slogan atan 30 kişiyle açılan davayı, Bakan Suat Kılıç kapışmasını T24’e değerlendirdi. “Türkiye’de ilk defa bir maçta şiddet kullanmadan İsrail karşıtlığı yapan insanlar hakkında dava açıldı” diyen Bekaroğlu, “Biz değişik kaynaklardan bu olayın hükümetin, İsrail’le ilişkisinden kaynaklandığını biliyoruz. Ben hükümetin müdahalesi ile dava açıldığını düşünüyorum. Elimde bunun böyle olduğunu gösteren bir takım bilgiler var. Ama haber kaynaklarımı açıklayamam.”

‘Bakanın yazılı bir suç duyurusu olmaz’



Bakan Kılıç’ın, kamuoyuyla paylaştığı iddialarına, suç duyurusunda bulunmadığını, savcılığın re’sen soruşturma başlattığı yanıtı verdiğini anlatan Bekaroğlu, “Bakanın yazılı bir suç duyurusu olduğunu sanmam. Orada yazılı bir suç duyurusu yapılmaz. Aldığım bilgiye göre, bu maçta atılan sloganın hükümette bir rahatsızlık oluşturduğu ve bu rahatsızlığın Dışişleri, Başbakanlık ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında görüşüldüğü ve sonunda da soruşturma açılmasının hükümeti rahatlatacağına karar verdiği yönünde. Ondan sonra savcılar hareke geçiyor. Aldığım bilgi böyle” dedi.

“Riski göze alarak bakanın adını açıkladım”



“Ben siyasetçiyim. Bir riski göze alarak ismini açıkladım” diyen Bekaroğlu, twitter’den bir bilgiyi paylaştığını vurguluyor. Hükümetin İsrail konusunda ikiyüzlü bir politika izlediğini söyleyen Bekaroğlu, “Mavi Marmara’dan sonra kıyamet kopardı. Bağırdı. Çağırdı. Sandık ki; uçaklar, gemiler İsrail’e gidecek. Herhangi somut bir adım atmadığı gibi, öldürülen 9 vatandaşı ile soruşturma açılmadı. Uluslararası sularda işlenmiş cinayetlerde İsrail’de ve Türkiye’de dava açılabilir. Açılmadı. Ama, Kayseri’de İsrail protestosu yapıldı diye gençlerle dava açılıyor.”

Bekaroğlu, İsrail’in OECD üyeliğine ilişkin oylamada ret vermemek için çekimser kaldığına dikkat çekti. Hükümetin bu adımları İsrail’le bozulan ilişkilerin düzeltilmesi için.

"Bakanın bu tavrına hiç şaşırmadım”



“Bakanın sert tavır göstermesine şaşırmadım” diyen genel başkan yardımcısı Bekaroğlu, “Böyle bir tepki vermesi, suç duyurusunu güçlendirdi. Hükümette bu konuda suç duyurusunda bulunacak bakan ya İçişleridir ya da gençlik spor. Bir basketbol maçında olduğu için özelliği olan özel ilişkisi olan ilgili bakanlık Gençlik ve Spor’dur.”



Bekaroğlu, kendisine açılan çok sayıda tazminat davalarına dikkat çekti ve “Ben siyasette yapılan şeyle dava açmam. Böyle bir geleneğim yok. Ancak, ben twitter’de bir bilgiyi paylaştım. Bakan ağır hakaret etti. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bir dava açmayı düşünüyorum.”

twitter’de alevlenen tartışma



Tartışma Bekaroğlu’nun twiter hesabına, "Kayseri’de ’Kahrolsun İsrail’ sloganları atan 30 genç için suç duyurusu yapanın Gençlik Bakanı Suat Kılıç olduğunu biliyorsunuz, değil mi?" yazmasıyla başladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç bu tweete, "Kayseri’de gençlerin İsrail protestosu ile ilgili işlem Savcılıkça re’sen yürütülmektedir, şahsım ve GSB ile ilgisizdir" karşılığını verdi. Ancak Bekaroğlu iddiasını sürdürdü ve “Ben hala suç duyurusunun yapıldığını, bu davanın resen açılmadığını iddia ediyorum" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Arsız bir yalan, yüzsüz bir iftira. Sahibinin resmi ile münasip bir çamur" diye yazdı. Aynı sertlikle yanıt veren Mehmet Bekaroğlu, “Arsızlığa ve yüzsüzlüğe gelince bunu millete havale edelim... Senle bu konularda yarışamam. Bu arada yüzümü beğenmemişsin. Çamur filan demişsin. Benim yüzümün çamurluğu mu senin maske yüzün mü?"