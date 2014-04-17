Twitter'da 'zararlı içerik' buzlanacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’ye gelen Twitter yetkilileri ile yaptığı görüşmede açıklamasında “zararlı ve mahkeme kararına konu içeriklerin ‘buzlanarak’ etkisizleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını” açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yapılan görüşmelerde konulara yaklaşımda ortak bir zeminde buluşulduğunu ve İletişimde somut ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Bakan Elvan; "Sonuç olarak, Twitter yetkilileri ile yapılan görüşme, sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde iyi niyet zemininde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki süreçte mevcut ve ileride olası sorunların hızla giderilebilmesi için iletişimin devam etmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın yazılı açıklaması şöyle:

Mahkeme kararlarının uygulanması

"Bilindiği gibi Sosyal paylaşım sitesi Twitter .com temsilcileri ile 14.04.2014 tarihinde BTK ve TİB temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Türkiye'de çeşitli mahkemeler tarafından alınan kararların uygulanmasına yönelik adımlar ve bundan sonra izlenecek yöntemler ele alınmıştır. Toplantıda ele alınan konular doğrultusunda; Mahkeme Kararlarının uygulanması: Toplantıda Twitter yetkililerine Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından alınan ve bazı hesapların kapatılmasını içeren mahkeme kararlarının uygulanması talep edilmiştir. Buna mukabil Twitter yetkilileri; son birkaç hafta içerisinde 200'den fazla içeriğin çıkarıldığını ve geçen haftasonu itibari ile 5 adet mahkeme kararının çözüme kavuşturulduğunu ifade etmiştir. Mevcut Mahkeme Kararları için geriye dönük bir çalışma yapılması ve bu Mahkeme kararlarının da kısa sürede çözümlenmesi de kararlaştırılmıştır.

Şahıslar adına açılan ve şikayete konu olan sahte hesapların kapatılması

"Bundan sonra Mahkeme Kararlarının ivedelikle uygulanması ve şikayete konu olan sahte hesapların kapatılması hususunda daha titiz davranacaklarını, başlangıç olarak da şikayet mekanizmasının hızlı bir şekilde yapılabilmesi için Twitter tarafından bir abone şikayet formu geliştirildiğini ve bu formun da Türkçe'ye çevrildiğini belirtilmiştir"

Zararlı içerikler buzlanacak

"Toplantıda özellikle kişisel hakların korunması ve mağduriyet yaşanan durumlarda acil müdahale içeren “süper etiketleme” yetkisinin TİB'e verilmesi ve daha sık koordinasyon sağlanması için Türkiye'de bir irtibat ofisi açılması konusu dile getirilmiş, Twitter yetkilileri ise bu hususlara hemen karar veremeyeceklerini, merkez ofislerinde yapacakları değerlendirmelerden sonra tekrar biraya gelebileceklerini beyan etmişlerdir. Ancak zararlı ve mahkeme kararına konu içeriklerin ‘buzlanarak’ etkisizleştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. İstanbul'da kendilerini temsil eden bir avukatın bulunmasının mevcut sorunların çözümü yolunda katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir."

Yapılan görüşmelerde konulara yaklaşımda ortak bir zeminde buluşulduğunu ve İletişimde somut ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Bakan Elvan "Sonuç olarak, Twitter yetkilileri ile yapılan görüşme, sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde iyi niyet zemininde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki süreçte mevcut ve ileride olası sorunların hızla giderilebilmesi için iletişimin devam etmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır" dedi.

Tweet'lerin buzlanması ne anlama geliyor

Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Ahi tweet'lerin buzlanması sisteminin yurtdışında pek çok ülkede uygulandığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bunun anlamı içeriklerin sadece Türkiye sınırları içinde görünmemesi demek. Twitter'ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı bir sistem olan buzlama sisteminde mahkeme kararıyla aykırı bulunan herhangi bir tweet o mahkemenin bağlı olduğu ülke sınırlarında ortadan kalkacak; ancak diğer herhangi bir ülkede görülebilecek."