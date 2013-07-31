Twitter'da 'Spam' savaşları

Türkiye'de Twitter kullanıcıları son haftalarda, hesaplarının kapatıldığı ve takipçi sayılarının azaldığından şikâyetçi.Birçok kullanıcı için beklenmedik olan bu durum hakkında farklı görüşler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri yalnızca spam amaçlı açılmış sahte ya da kullanılmayan hesapların kapatıldığı yönünde. Bir diğer görüş ise "çoğunlukla birbirine karşıt hesapların kapatıldığı".

Çağıl Kasapoğlu'nun BBCTürkçe'de yayımlanan haberine göre, kendi hesabından Türkiye'deki kullanıcıların sorularını yanıtlayan Twitter CEO'su Dick Costolo, "hükümete muhalif hesapların kapatıldığı" yönündeki mesajlara "Bu kesinlikle doğru değil. Birbirlerinin hesaplarını taciz amaçlı kullandıkları gerekçesiyle şikâyet eden karşıt gruplarla ilgili sorunlar var. İlgileniyoruz" cevabını verdi.

Bir takipçisinin daha şeffaf bir adım olabilmesi için hesapların neden kapatıldığına ilişkin gerekçelerin açıklanması önerisini Costolo, ''İki ucu keskin bıçak.. [Böyle bir adımın], karşıt gruplara eşgüdümlü taciz ihbarları konusunda rehberlik etme riski de var'' diye yanıtladı. BBCTürkçe'nin ulaştığı Twitter yetkilileri de, hangi konuda kaç şikâyet geldiği ve ne tür hesapların kapatıldığına ilişkin bir açıklama yapmıyor.

BBCTürkçe'de yayımlanan haberin devamı şöyle:

'Muhalif olduğum için şikâyet edildim'

Twitter şikâyet mekanizmalarının ağır işlediği ve karmaşık olduğu eleştirileriyle karşı karşıya. Birçok kullanıcı, Twitter'ın kullanım kurallarını Türkçe olarak da sayfasında paylaştığından habersiz. Kurallara Türkçe ulaşılsa da şikâyet mekanizmasına ilişkin detaylar İngilizce.

Bir hesabın kapatılması içinse tek bir şikâyet yeterli olmuyor. Twitter'da 'yüzde 5' kuralı olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaya göre, takipçi sayısının yüzde 5'i kadar kullanıcıdan şikâyet alan hesaplar kapatılıyor.

Dolayısıyla Twitter ekranında son dönemde sıkça görülmeye başlayan "Arkadaşlar Spam lütfen" çağrıları da bu yüzde 5'lik oranı aşıp hesabın kapatılmasını sağlama amaçlı bir mesaj oluyor.

Eşcinsel hakları mücadelesi yürüten LGBT eylemcilerinden Barış Sulu, beklenmedik bir şekilde Twitter hesabı kapatılanlardan. Barış Sulu'nun @barissulu adlı hesabı, birkaç gün önce sabah 6'da kapatılmış, kendisi de @barissulu1 adlı yeni hesap kurmuş.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Barış Sulu, hesabının neden kapatıldığını anlamak için Twitter'a iki defa e-posta atmış ancak bir cevap alamamış. Cevap alamaması da hesabının Twitter tarafından kapatılıp kapatılmadığı konusunda soru işaretleri doğurmuş.

"Hesabım dört yıldır açıktı. LGBT paylaşımlarında bulunuyordum. 4 bin 200 takipçim vardı. Takipçilerim arasında ünlü yazarlar ve sanatçılar da vardı."

Barış Sulu, Twitter üzerinden tehdit mesajları veya uyarı da almamış. Hesabının kapatılmasını Gezi eylemlerindeki paylaşımlarına bağlıyor.

"Nedeni Gezi eylemleri olabilir. Çok sayıda muhalif paylaşımda bulunuyordum. Türkiye'de yazılmayan şeyleri yazıyordum… Kimseye hakaret etmedim. Gezi direnişi sırasında çok göz önündeydim. Bazı tweet'lerim 2 bin defa paylaşılıyor, RT [tekrar tweet] ediliyordu."

Toplu şikâyet oldu mu?

Çoğunlukla muhalif hesapların kapatıldığına dair iddialar, "Twitter'da 'spam savaşları' mı başladı?" sorusunun doğmasına neden oluyor.

Belirli hesaplar hakkında şikayette bulunan kullanıcılar da spam savaşı olduğunu doğruluyor.

Twitter aracılığıyla iletişim kurduğumuz ve yaklaşık 30 bin takipçisi olan @Blnt_Arslan adlı kullanıcı, "Siz hiç şikâyette bulundunuz mu?" sorumuza, "Elbette! Küfürbazları ve bize karşı spam yapanları biz de spamlıyoruz ama doğrusunu söylemek gerekirse spam ile kapanan hesap sayısı çok az" yanıtını veriyor.

Arslan adlı kullanıcı, eşcinsel gönderme içeren bir kullanıcı adına sahip hesaplardan birine atıf yaparak "[Xxx] gibi yaratıkları spamlıyoruz" diyor ve "Biz derken kimi kastediyorsunuz?'' sorusuna "...mütedeyyin insanları kastediyorum" yanıtını veriyor.

Arslan, şikayet edilenlerden çok, 'kullanılmayan ve bir süre tweet atmamış yumurta diye adlandırılan hesapların' kapatıldığını belirtiyor.

Kullanıcının resminin bile olmadığı 'yumurta hesaplarda', kısa süre içinde aşırı sayıda tweet atılması ve takip edilen kişi sayısının hızla artması gibi ipuçları, Twitter'ın kendi iç mekanizmasına takılıyor ancak, şikâyet edilmesi hesabın kapatılması sürecini hızlandırıyor.

Dolayısıyla toplu şikâyet yönteminin etkili olduğu belirtiliyor.

'Çapulsavar': Zıt fikirler çatışma halinde

Twitter'dan sorularımızı yanıtlayan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünde okuyan @gencmurteci "Çapulsavar" adlı kullanıcı "Tek kişinin şikayet etmesi ile kapanmıyor hesap. Toplu bir şikâyet gerekiyor. Tabii ki Twitter, 'tweet, takipçi ve takip edilen' kriterlerini de dikkate alıyor hesabı kapatmak için" diyor.

Yaklaşık 18 bin takipçisi olan kullanıcı, toplu şikayet mekanizmasını da şöyle anlatıyor:

"Karşıt görüşler birbirlerini spam bildirmek için spam hesapları açıyorlar. Karşıt görüşleri toplu halde spamlatıyorlar….Spamlanmaktan muzdarip olanlar… sürekli maruz kalanlar, açılan [başka] spam hesaplarına istekte bulunuyorlar. Örneğin: spam ---> xxxx [kapatılması istenilen hesap adı] gibi… Bunu gören takipçiler de hesaba girip önce takip ediyorlar sonra spam bildiriyorlar… Kullanıcılar birbirlerini spamlatıp kapatma peşine düşüyor… Takipçi etiketleri [hashtag] ile daha çok kullanıcıya ulaşabiliyorlar… Spam bildirmek tabiri caizse moda oldu o yüzden de takipçi sayısı hemen artabiliyor."

Kendisini, çevresini ve takipçilerini "Belirli bir çizgileri olan, hakarete ve değerlere savaş açanlara karşı duran" biri olarak tanımlayan Kadir Has Üniversitesi öğrencisi, 'değerlere karşı olumsuz söylemlere tepki' gösteriyormuş.

"Çapulsavar" adlı bu kullanıcı kendisinin de şikâyette bulunduğunu anlatıyor: "Ben hakaret eden veya takipçilerimi spamlatan hesaplara karşı spam faaliyetlerinde bulundum. Şimdi ise ara ara spamlattırıyorum. Çok fazla sahte hesap kapattırdık" diyor.

Fakat Twitter'da sahte olmayıp yalnızca 'muhalif oldukları için hesaplarının kapatıldığını' iddia edenler de var.

"Muhaliflere karşı spam savaşı mı başladı?" sorusuna "Çapulsavar"ın yanıtı şöyle:

"Tek taraflı düşünmemek lazım. Evet bir spam savaşı var. Ama bu tek taraflı değil yani iki taraf da karşılıklı olarak bir mücadele içerisinde."

'Karşıt fikirlerin birbirlerini spam olarak ihbar ya da şikâyet ettiğini' belirten "Çapulsavar", "Hükümet aleyhine olur, hükümet taraftarı olur, zıt fikirler çatışma halinde Twitter'da" diyor.

Kullanıcı, kendisiyle benzer görüşlere sahip hesapların da 'spamlanıp' kapatıldığını söylüyor ve devam ediyor:

"Aslında iki taraf için geçerli bir durum var. Fikri açıdan diyorum tabii, aynı fikirden değilsen şikâyet ediliyorsun, ama bu şikâyetlerden önce profilin hakaretler içermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde gayet düzgün bir şekilde yazılıyorsa şikâyet etmek haksızlıktır diye düşünüyorum. Herkes bu düşüncede olan ve sadece hakaret içerikli konuşanları şikayet etse gayet mantıklı bir adım olacaktır spam bildirimleri."

AKP sosyal medyada aktif

Gezi Parkı olayları döneminde eylemciler kadar AKP'li gençler de aktifti.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan AKP Gençlik Kolları Sosyal Medya Koordinatörü Burak Gültekin, son dönemde kapatılan hesapların yalnızca muhalif hesaplar olmadığını, kendi tanıdıkları ve hükümeti destekleyen hesapların da bir kısmının kapatıldığını söylüyor.

"Muhalif arkadaşların bize yönelttiği eleştiriler sadece kendi hesapları kapatılıyormuş gibi. Bizim de hesaplarımızdan giden oldu. Piyango kime nasıl çıktı bilmiyoruz."

Gültekin'in Twitter'a başvurarak bazı hesapların tekrar açılması talepleri Twitter yöneticileri tarafından yanıtsız bırakılmış.

AKP Gençlik Kolları Sosyal Medya Koordinatörü Gültekin, Twitter'daki şikâyetlerini önce kendi aralarında halletme yoluna girdiklerini belirtiyor.

"Beğenmediğimiz veya partimiz adına açılan hesaplar varsa onları arkadaşlarımızla engelleme yoluna girdik. Büyük şikâyetler olmadı. Topluca bir çalışma yapılmadı."

Gültekin, bireysel yaptıkları şikâyetler ve son dönemde kapatılan hesaplar için "Bizim şikâyetlerimiz Twitter'ın son dönemde yaptığı temizliği etkileyecek, buna sebep olacak güçte değildir. Karşı taraf ne kadar yaptıysa biz de o kadar yapmışızdır" diyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri döneminde Twitter'ı 'bir bela' diye niteleyerek ''Yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş belasıdır" sözleriyle eleştirmişti.

AKP Gençlik Kolları Sosyal Medya Koordinatörü Burak Gültekin, partililerin Twitter'ı çok etkin kullandıklarını anlatırken, Başbakan'ın açıklamasının anımsatılması üzerine şöyle diyor:

"Bıçağı adam öldürmekte de, ekmek kesmekte de kullanabilirsiniz… Bir siyasetçinin seçim arabasını, miting aracını kullanmaması neyse, sosyal medya aracını kullanmaması da odur."