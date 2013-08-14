Twitter’da Levent Üzümcü ile Şamil Tayyar arasında Mısır polemiği

Mısır'da ordunun Muhammed Mursi yanlılarına yönelik uyguladığı katliam sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Oyuncu Levent Üzümcü'nün Mısır ile Taksim'i karşılaştırması AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın tepkisini çekti.

Işığın bol olsun diyorlardı

Levent Üzümcü'nün Twitter sayfasına "Polis ülkende fişekle odunla vatandaşlarını katlederken kahraman, Mısır'da katlederken cani... Katledilen burada terörist, Mısır'da şehit" yazması Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ı kızdırdı.

Tayyar, Üzümcü'ye sert bir cevap verdi: "Levent Üzümcü Mısır'ı Taksim'e benzetmiş!eğer benzeseydi şimdi seni alkışlarla uğurlayıp arkandan ışığı bol olsun diyorlardı!"