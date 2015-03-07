'Twitter'da IŞİD yanlısı 50 bine yakın hesap var'

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da IŞİD yandaşı en az 46 bin hesap olduğunu ortaya çıkardı. Brookings Enstitüsü'nün de katılımıyla hazırlanan raporda, çalışmanın 2014'ün son üç ayında yapıldığı ve asıl sayının çok daha yüksek olduğuna inanıldığı kaydedildi. Twitter 2014'ün son aylarında bini aşkın IŞİD yandaşı hesabı kapatmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, tipik IŞİD yandaşlarının Irak ve Suriye'de örgütün ele geçirdiği bölgelerde oldukları, hesap sahiplerinin dörtte üçünün Arapça tweet attığı, her beş hesaptan birinden İngilizce mesajlar gönderildiği de belirtildi.

IŞİD yandaşı hesapların ortalama bin takipçisi var. Örgüt uluslararası kamuoyuna mesajlarını ulaştırmak için sosyal medyadan ve özellikle Twitter'dan büyük ölçüde yararlanıyor.

IŞİD Twitter Sayımı adlı rapor, Brookings Enstitüsü'nden JM Berger ile teknoloji uzmanı Jonathon Morgan'ın imzalarını taşıyor.

Berger, cihatçıların her türlü teknolojiyi amaçları doğrultusunda kullandıklarını ama IŞİD'in diğer gruplardan daha başarılı olduğunu belirtiyor.

IŞİD sosyal medyada neden başarılı?

Raporda, IŞİD yandaşı Twitter hesaplarının sayısının en fazla 90 bin dolayında olabileceği ama en iyi tahminin 46 bin dolayında olduğu kaydedildi.

'Milyonlara ulaşabiliyor'

Cihatçı gruplar konusunda uzman olan, Washington Enstitüsü çalışanı Aaron Zelin, doğru sayı 46 bin olsa bile, bunun IŞİD'in milyonlara erişebildiği anlamına geldiğini belirtti.

Bununla birlikte Zelin, hesapların kapatılması ihtimaline karşı yaygın şekilde uygulandığı gibi, tek bir bireyin çok sayıda hesaba sahip olabileceğine de dikkat çekti.

IŞİD, Twitter kurucusu ve çalışanlarını tehdit etti

Aaron Zelin'e göre, IŞİD'le ilişkili başlıca Twitter hesaplarında örgüt yönetiminden gelen mesajlar, askeri operasyonlar, örgüt faaliyetleri ve IŞİD yönetimi altındaki günlük hayata ilişkin video klipler yayımlanıyor.

Bu grubun altında IŞİD'le doğrudan ilişkili olmayan ama IŞİD'in mesajlarını yayan kişilerin bulunduğunu kaydeden Zelin, atılan tweetlerde militan istihdamına ilişkin ipucu görülmediğini söylüyor.

Zelin, "IŞİD, Twitter üzerinden adam toplamıyor. Bu daha çok, bire bir iletişim olanağı sağlayan Kik, WhatsApp ve Skype üzerinden yapılıyor. Twitter üzerinden açıkça yaptıklarıysa kendilerine yandaş çekmek. Twitter mesajlaşması, bazen radikal eğilimler benimseyen bir kişiyle onu örgüte alabilecek kişi arasında ilk temas yolu olabiliyor ama bu ikili konuşma hemen doğrudan mesajlaşmaya veya diğer platformlara kaydırılıyor" dedi.