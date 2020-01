Twitter'da İlker Başbuğ depremi!

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanması sosyal paylaşım sitesi twitter'da da geniş yankı buldu. Kullanıcılar arasında 'Askerliğimi terörist olarak mı yaptım' diyen de var, 'Hakettiğini buldu' diyen de...



Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sivil mahkeme tarafından, silahlı terör örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanmasına sosyal medya da kayıtsız kalamadı.



Gazeteciler.com'un haberine göre dün geceden itibaren tutuklanma süreci an be an Twitter'ın gündemindeydi.



#İlker Başbuğ, #hepimiz İlker Paşayız ve #boru kelimeleri Türkiye Trend Topic listesinin tepesine yerleşti.

İşte İlker Başbuğ'un tutuklanmasının ardından Twitter'da yapılan yorunlardan seçmeler.

Mehmet Baransu: Ben yazmıştım



Mehmet Baransu: İlker Başbuğ'un yargı önüne çıkacağını ve hesap vereceğini Mart 2010'da piyasaya çıkan KARARGAH kitabımda yazmıştım. O zaman GEN. başkanıydı.

Ahmet Meriç Şenyüz: Evet an itibariyle İlker Başbuğ insanlık tarihinde "silahlı terör örgütü" üyeliğinden tutuklanan ilk gen. kur. bşk.'nı olma unvanını kazandı

Alper Turgut: TSK'nın açılımı terörist silahlı kuvvetler mi?



Yıldıray Oğur: laik ve muhafazakar basındaki "başbuğ hukuka saygılı, sivil otoriteye bağlı genelkurmay başkanı" yazılarını hatırlıyorum, gözlerim açık...

Alper Turgut: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, terör örgütü yöneticisi olmaktan tutuklandıysa, TSK'nın açılımı Terörist Silahlı Kuvvetler mi oluyor?

Cüneyt Özdemir: İlker Başbuğ'un tutuklanması Türk ordusundaki en büyük kırılmalardan biridir.

Ahmet Tezcan: Ben uyurken oldu her şey



Özgur Mumcu: Internet siteleri sebebiyle İlker Başbuğ tutuklanıyorken 27 Nisan muhtırasını veren Büyükanıt da unutulmamalı değil mi?

Ahmet Tezcan: İlker Başbuğ tutuklanmış! "Ben uyurken oldu her şey..."

Süleyman Özışık: Başbakanların ve bakanların asıldığı, suçsuz çocukların yaşının bir gecede büyütülerek 18 yapıldıktan sonra urgan ucuna boyunlarının geçirildiği bu ülkede bir Genelkurmay Başkanı'nın hesap vermesi veyahut tutuklanması birilerine neden acayip bir şeymiş gibi geliyor? Ve İlker Başbuğ tutuklandı. Serbest kalsa, aynı suçtan iceride olanların hesabı verilemezdi. Normal karar.. Hepimiz boruyuz. Hepimiz birer kagit parcasiyiz!.

Hayaldi gerçek oldu



Medya mensuplarının sosyal medyadan paylaştığı bu mesajlar dışında çok sayıda twitter kullanıcısı da Başbuğ'un tutuklanmasını gündemlerine taşıdı. İşte o mesajlardan bazıları:



- ilker başbuğ tutuklandı hayaldi gerçek oldu

-Yaşanılan bunca şeyin üstüne, İlker Başbuğ'un tutuklanması insanları şaşırtıyo olmamalı. #HepimizILKERpasayiz

-İnternet andıcı'na gelene kadar ne paşalar ne maşalar var. büyukanıt dururken başbuğ'u almak, alacak ortam yaratmak bana ilginç geliyor.

- İlker Başbuğ "bu suçlama onuruma dokunuyor" demiş.. Paşam bi senğin onuruna deil Türkiyenin onuruna dokundu bu suclama.."

Hürremi izledin mi?



- Uludere'de yanlış istihbaratla 35 kişi ölmüş! -Yazık -Başbuğ tutuklanmış! -Hadi ya -Hürrem'i izledin mi? -Yok! Manyak merak ediyorum, anlat!

- İlker Başbuğ terörist ise onu ülkenin savunma sisteminin en tepesine getiren zihniyet ne?

- ilker başbuğ cezaevinde... sonunda hakettigi yeri buldu

- Uludere gündemini değiştirmek için İlker Başbuğ tutuklandı !

- Koskoca Fenerbahce Cumhuriyeti baskani Aziz Yildirim'i içeri almıslar millet İlker Basbuğ nasil içeri girer diyor, şaka gibi

- Anlamadığım şey Başbuğ tutuklandı diye herkes isyanda herkes bi laf salatasında. Belli ki bi işler çevirmiş aldılar adamı.

Başbuğ tutuklu Hizbullah serbest



- İlker Başbuğ, "4" internet sitesi kurarak darbeye teşebbüsten tutuklanıyor. Hizbullah örgütü militanları serbest bırakılıyor.

- Başbuğ terör örgütü kurdu deniyor.Askerler ozaman terörist mi? Öcalan sayınsa! Gerçekten kim bu terörist? Nasıl bir oyundur!

- Başbuğ sivil bir mahkeme tarafından tutuklanan ilk Genelkurmay Başkanı'dır. Daha önce 27 Mayıs'ta askeri yönetimin tutukladığı Erdelhun var

- Hizbullah lideri Hacı İnan tutuksuz yargılanırken,eski Genelkurmay Başkanı Ilker Başbuğ tutuklu.. Söyleyecek söz yok.

Askerliğimi terörist olarak mı yaptım ben?



- İlker Başbuğ'un genelkurmay başkanlığı döneminde askerliğimi terörist (!) olarak mı yapmış oluyorum şimdi ben?